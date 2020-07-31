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وفاة عامل وإصابة آخر جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في المنطقة الصناعية باللاذقية

توفي عامل وأصيب آخر جراء انهيار جزء من سقف مبنى مرخص قيد الإنشاء في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية فيما تواصل فرق من الدفاع المدني وفوج الإطفاء أعمال رفع الأنقاض لإنقاذ عامل آخر.

وذكر مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد نضال محلا أن كوادر الدفاع المدني تحركت فور وصول المعلومات إليها عن حدوث الانهيار وعملت باستخدام المعدات والأجهزة الخاصة بالإنقاذ على قص الحديد ورفع الأنقاض مع الاستعانة بآليات ثقيلة من باكر وتركس مبيناً أنه تم حتى الآن انتشال جثة أحد العاملين من تحت الأنقاض ونقل أحد المصابين إلى المشفى وحالته جيدة.

بدوره لفت مدير المناطق الصناعية والحرفية في اللاذقية المهندس محمد أمين إلى أنه يتم العمل بالبناء بموجب الرخصة 15 للعام 2020 على العقار 183 ضمن المنطقة الصناعية وهو مستلم من قبل نقابة المهندسين ويخضع لإشرافها مبيناً أن اللجنة من نقابة المهندسين ستدرس لاحقاً أسباب حصول الانهيار.

من جهتها لفتت الدكتورة سهام مخول مديرة المشفى الوطني باللاذقية إلى أن المشفى استقبل ظهر اليوم إصابة واحدة من المنطقة الصناعية بحالة رضوض خفيفة تم إجراء الإسعافات الأولية لها.

وانهار جزء من سقف المبنى أثناء أعمال الصب وبوجود ورشة كاملة تعمل فيه فيما تشير المعلومات إلى وجود عاملين اثنين عالقين تحت الأنقاض تم انتشال أحدهما وهو متوفى مع محاولة إنقاذ العامل الآخر.