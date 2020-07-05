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وفاة طفل غرقاً في نهر العزق بريف طرطوس

سجلت محافظة طرطوس حالة غرق ثانية خلال يومين، حيث توفي طفل غرقاً في نهر العزق قرب قرية بملكة بريف طرطوس .

وبين رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال أنه توفي الحدث "ي . أ" مواليد 2007 غرقاً خلال تواجده في نهر العزق بريف طرطوس يوم الجمعة.

وأضاف أنه تم الكشف عن جثمان الحدث من قبل هيئة الكشف في مشرحة مشفى الباسل في مدينة طرطوس.

وبيّن بلال أن سبب وفاة الحدث "ي . أ" هو الغرق بمياه نهر العزق، مشيراً إلى أنه تم إسعاف الحدث إلى مشفى الباسل إلا أنه وصل مفارقاً الحياة.

وذكرت مصادر أن الطفل يحيى ابراهيم الذي توفي غرقاً في نهر العزق، يبلغ من العمر 13 عاماً، وهو من سكان حي رأس الشغري محيط مدينة طرطوس”.