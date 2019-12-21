هل صحيحٌ أن الليمون يساعد على حرق الدهون؟

إذا كنتم تشعرون بالانزعاج من الدهون الزائدة في أنحاء جسمكم، فقد يكون من المغري اللجوء إلى الأطعمة الفعّالة التي تساعدكم على التخلّص منها. ولكن بدلاً من الاعتماد على نوعٍ معيّن من الأطعمة، فإن الحلّ الأكثر فعالية هو تقليل تناولكم للسعرات الحرارية وممارسة التمارين في معظم أيام الأسبوع. من هنا، سوف يحرق جسمكم الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. ولكن، وعلى الرغم من كلّ هذه الأمور، هل يفيد تناول الليمون لخرق المزيد من الدهون وخسارة تلك الكيلوغرامات الزائدة.



هل الليمون يحرق الدهون؟



الليمون لا يحرق الدهون ولا حتى أي طعام آخر، إن الجسم يحرق الدهون فقط من خلال عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك، يحتوي الليمون على 7 سعرات حرارية فقط في الحبة المتوسطة، وهذا ما يساعد على التقليل من نسبة السعرات الحرارية في اليوم. من هنا، يعتبر إضافة شرائح الليمون أو تناولها كوجبةٍ خفيفة يمكن أن يساعد على خفض مئات السعرات الحرارية في اليوم، مما يجعل فقدان الوزن أسهل. كما أن استبدال عصير الليمون بالصلصات الدسمة، في السلطات وجميع أنواع الأطعمة، يمكن أن يساعدكم أيضاً على تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير.



بعض النصائح عند تناول الليمون



– من المهم أن تتجنبوا الإفراط في تناول الليمون في حال كنتم تعانون من اضطرابات المعدة المختلفة وخصوصاً الارتجاع المريء والحموضة الزائدة. فالليمون من الممكن، وبسبب مكوّناته الحمضية أو يهيّج أنسجة المعدة ويسبب القرحة ويزيد كثيراً من الحرقة.



– يمكنكم إضافة الليمون إلى العديد من الأطعمة، كالسلطات والأسماك واللحوم. وهذا ما يمكن ان يقلل من نسبة كمية السعرات الحرارية التي تتناولونها ويساعدكم على خسارة المزيد من الوزن.



– من الضروري أن تتجنبوا تناول الليمون على معدة فارغة، فهذا الأمر يزيد من مشاكل واضطرابات المعدة بشكلٍ كبير.



– يمكنكم إضافة شرائح الليمون إلى كوبٍ من الماء، ما يساعد على تقوية المناعة في جسمكم، وتنظيفه من السموم والإلتهابات.