هل تعلمين أن عصير الشمندر يقضي على السرطان؟

في أوائل عام 1930، أجرى أستاذ المجري تجارب لإظهار أن الشمندر يساعد على تحسين صحة مرضى السرطان.



يساعد عصير الشمندر على إزالة السموم وكذلك حماية الخلايا مع حاجة ماسة وسهولة استيعاب المغذيات والأكسجين. حتى الرياضيين بدأوا يفهمون أهمية السوائل المغذية الكثيفة من خلال دمج عصير الشمندر في نامهم الغذائي التدريب لتحسين الأداء البدني.



وقد أظهرت بعض الدراسات أن عصير الشمندر البنجر يساعد الرياضيين على أداء أفضل وكذلك مرضى السرطان على تحسين حالتهم الصحيّة، لأنه يزيد من نسبة الأوكسجين في الدم والخلايا بحوالي 400% ويساعد على مع التخلّص من السموم في الجسم، والمحافظة على مستويات الفيتامين C.



ومن فوائد الشمندر المضادة للورم هي ارتفاع محتوى الحديد التي تساعد على تجديد كريات الدم الحمراء التي تزود الخلايا السرطانية بالمزيد من الأوكسجين. محتوى الأوكسجين العالي هذا يحسن التنفّس الخلوي، مما يساعد على قتل الخلايا السرطانية.



يعتبر الشمندر من أفضل الأطعمة المطهّرة للجسم ولإزالة السموم وتنظيف الكلى والكبد وتحسين عملية النظام الليمفاوي وتجديد الخلايا الصحية. عصير الشمندر يمنع ويعالج فقر الدم ويحسّن الدورة اللمفاوية، كما يدعم وظيفة الكبد ويساعد على التخلص من التعب.



ومن فوائد الشمندر المضادة للورم هي ارتفاع محتوى الحديد التي تساعد على تجديد كريات الدم الحمراء التي تزود الخلايا السرطانية بالمزيد من الأوكسجين. محتوى الأوكسجين العالي هذا يحسن التنفّس الخلوي، مما يساعد على قتل الخلايا السرطانية.



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