هل تعلم أن في مصر قرية محرمة على الرجال.. ومن يتزوج فيها يطرد

يوجد في مصر قرية تدعى قرية السماحة وتقع في منطقة أسوان، وما يميز هذه القرية أن سكانها من النساء وأطفالهم فقط، دون وجود أي رجل فيها، وذلك لأن دخول الرجال عليها مرفوض ومحرم من قبل النسوة.

وبحسب تقرير لشبكة “AJ+” العربية، فإن قرية السماحة يسكنها 303 أسرة من النساء المطلقات والأرامل مع أطفالهم، ونشأت تلك القرية عام 1998″. وقالت إحدى النسوة، التي يبدو أنها “مختارة” القرية، فايزة اسماعيل أن “الحياة لدينا بسيطة جداً وفقيرة، وكافة سكان القرية كأنهم منزل واحد، فمثلاً إذا جاءت عربة الخضار للقرية ترى الجميع يقرع الباب على الآخر ليخبره أن العربة وصلت”.

وأضافت: “هنا نعمل في تربية المواشي والزراعة، إضافة للأعمال المنزلية، وكما ذكرت لا يوجد ما يسمى تخصص، بل الجميع يعاملون كأسرة واحدة، فإذا قامت إحدى النساء بالخبز مثلاً، فإنها تخبز للقرية كلها”.

وشددت فايزة على أن “أي امرأة في القرية تتزوج تطرد منها، وهذا الأمر لا يعني حرمان الزواج، لكن عندما تقرر وتتزوج لا تستطيع العيش في القرية ويجب أن تعيش بقرية أخرى”.

وبينت فايزة أن “دخول الرجال وسكنهم في القرية أمر مرفوض ومحرم لدينا أيضاً”، مبررةً السبب بجملة واحدة هي: “لأننا نعلم أنفسنا وأن الست بعشر رجال”.

وتابعت: “بصراحة فإن أي شيء يفرحنا هنا، السكان بسطاء وفقراء، وظروف الحياة هنا متعبة، إلا أننا نتعاون مع بعضنا البعض ونعيش في نهاية الأمر”.

وعن مصير الأطفال الذكور حين يكبرون، فلا يجب أن يفتح منزل أو ينشئ عائلة في القرية حين يرغب بالزواج، وعليه الانتقال إلى قرية أخرى.

وكمثال فإن أولاد فايزة اسماعيل اثنان منهما متزوجون بقرية أخرى، والاثنان الباقيان يعيشون معها إلا أنهم يرغبون ويسعون للزواج.