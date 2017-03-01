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هزة أرضية بقوة 6ر5 درجات تضرب شمال شرق اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل فوكوشيما شمال شرق اليابان اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قولها.. “إن الهزة كانت على عمق 50 كيلو مترا عند التقاء خط العرض 5ر37
درجة شمالاً وخط الطول 4ر141 درجة شرقا” دون صدور تحذيرات من تشكل موجات مد عالية “تسونامي”.

وتقع اليابان عند تقاطع أربع صفائح تكتونية وتشهد سنويا أكثر من 20 بالمئة من الهزات الأعنف في العالم وفي آذار 2011 تسبب زلزال قوي تحت البحر بتسونامي ما أسفر عن مقتل نحو عشرين ألف شخص وأحدث كارثة نووية في محطة فوكوشيما .

وكالات

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