هذه النصائح تساعدك للحفاظ على أمان حسابك في انستغرام

تعتبر عملية الحفاظ على خصوصية وبيانات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من الأمور الهامة للغاية، خاصةً مع ازدياد هجمات القرصنة التي تستهدف منصات السوشال ميديا.



ويعد انستغرام واحد من تلك المنصات التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين حول العالم، لذلك قدمت شركة “Trend Micro” للحماية الرقمية وأمن البيانات مجموعة من النصائح لمستخدمي انستغرام لحمايتهم، حيث تقول إنه باتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن الحفاظ على أمان حساباتهم:



– كن حذراً من المواقع التي تبدو شرعية والتي تطلب بيانات اعتماد حساب لموقع آخر.



– قم بإعداد المصادقة ذات العاملين، حيث أنها وسيلة هامة وفعالة لحماية بيانات المستخدمين بشكل كبير.



– لا تقم مطلقاً بفتح الروابط أو تنزيل المرفقات من مصادر مشبوهة، سواء كانت على الواجهة الرئيسية أو في الرسائل الخاصة بالمستخدم.



– افحص محتوى الرسالة بحثاً عن التراكيب غير النحوية والأخطاء الإملائية، حيث أنها في بعض الأحيان قد تكون وسيلة للهاكرز لاختراق حسابك.



– فحص رسائل البريد الإلكتروني المستخدمة لإرسال الرسائل.



– كن حذراً من الرسائل التي تطلب معلومات شخصية وبيانات اعتماد.