هذه السلطة تزيل انتفاخ البطن وتجعله مسطحاً !

هذه الوصفة مثالية لأيام الربيع والصيف الطويلة…إنها منعشة، خفيفة وصحية، ستساعدكم هذه السلطة على التخفيف من جوعكم مع خسارة الوزن في نفس الوقت !



هذه الوصفة ستسحر بالتأكيد أتباع الغذاء الصحي والمتوازن. إنها مركبة بشكل أساسي من الخضار والأطعمة المغذية التي تمتلك خصائص منحفة ومدرة للبول. هذه السلطة منعشة، لذيذة وسهلة التحضير. ستساعدكم على خسارة الوزن، على ترطيب الجسم، والتخلص من السموم والسوائل الفائضة وعلى امتلاك بطن مسطح طبيعياً !



إليكم وصفة السلطة المنحفة :



المكونات :

مقدار كوب من الطماطم أو الطماطم الكرزية



مقدار كوب من الأفوكادو



كوبان من الخيار



قطعتان مفرومتان ناعمتان من البصل الأحمر



القليل من جبنة الفيتا أو زبدة اللوز



ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم



ملعقتان كبيرتان من الخل البلسمي



ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون



رشة من البهار



رشة من ملح البحر

طريقة التحضير :



في وعاء صغير، امزجوا زيت الزيتون، الخل البلسمي، البهار والملح، لتحضروا منها صلصة.



امزجوا الفيتا مع البصل في وعاء، ثم أضيفوا الأفوكادو، الطماطم والخيار المقشر والمقطع مكعبات.



ثم أضيفوا صلصة الخل واخلطوا قبل أن تقدموها.



نذكر بأن تختاروا الأطعمة العضوية والطازجة كي تنجح سلطاتكم.



كي تحضروا سلطتكم، لن تحتاجوا إلا إلى 15 دقيقة ويمكن للعائلة كلها أن تتناولها !



الطماطم



فقيرة جداً بالسعرات الحرارية (تقريباً 18 كالوري/ 100غ)، الطماطم هي حليف جيد للنحافة. إنها غنية بالبيوتين الذي يرفع الطاقة، يثبت مستوى السكر في الدم ويسرع عملية الأيض.



الطماطم لديها أيضاً مستوى عالٍ من الألياف التي تساعد على تشجيع الشعور بالشبع مع التقليل من الوجبات الخفيفة.



نذكر أن الطماطم طعام منظف للجسم من السموم وغنية جداً بالليكوبين والنياسين، المركبان اللذان يساعدان على الحدّ من الكولسترول.



الخيار



الخيار غني بالفيتامينات (A و C) ،والمعادن (الكالسيوم، المغنيزيوم، الفوسفور، الزنك…) والألياف.



إنه ممتاز لتشجيع الشعور بالشبع والتخفيف من الرغبة في الأكل بين الوجبات فيساعد هكذا على فقدان الوزن.



إنه فقير جداً بالسعرات الحرارية، الخيار معروف جداً بنسبة الماء المرتفعة فيه التي تساعد على ترطيب الجسم وتخليصه من السموم.



وهو فعال جداً في تحسين وظيفة جهاز الهضم وفعال خصوصاً بالنسبة للأشخاص المعرضين للإمساك.



الأفوكادو



مغذٍ وغني بالمعادن (المغنيزيوم، الكالسيوم، الفوسفور…) وبالفيتامينات (A, B, C, E)، الأفوكادو طعام غني بالدهون التي تساعد على فقدان الوزن ! إنها تحتوي كمية جيدة من الدهون الصحية مثل حمض الأولييك، الأحماض الدهنية غير المشبعة والأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تسرّع عملية الأيض فتحدّ من زيادة الوزن وتخفف من تخزين الدهون.



الأفوكادو غنية أيضاً بالألياف التي تشجع شعور الشبع وتحدّ من الرغبة في الحلويات وفي الأكل خارج الوجبات.



