هذه الدول أول من يحتفل بالعام الجديد.. إحداها ستحتفل 9 مرات !

يتم الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة في جميع أنحاء العالم حيث تبدأ الاحتفالات في 31 كانون الأول، وهو اليوم الأخير حسب التقويم الغريغوري، وتستمر حتى الساعات الأولى من تاريخ 1 كانون الثاني، وتشمل بعض التقاليد المشتركة في العالم حضور الحفلات، تناول أطعمة خاصة، ومشاهد عروض الألعاب النارية.



الإمارات الأولى عربياً



لاتحتفل مدن العالم ليلة رأس السنة بقدوم العام الجديد في وقت واحد، إنما تنطلق مع دقات الساعة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مرورًا بأوروبا والشرق الأوسط. وفي المدن الشرقية والغربية تختلف عادات الإحتفال بين مدينة وأخرى ولكنها تتفق في صيغة واحدة هي عروض الألعاب النارية.



وتعتبر مدينة سيدني، وفقا لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش، أول مدينة يطل عليها العام الجديد، لتكون بذلك أول مدينة في الكرة الأرضية تحتفل به، وتطلق الألعاب النارية لتضيء سماءها.



تنتقل بعد ذلك الأضواء إلى أوكلاند في نيوزيلندا لتكون ثاني مدينة تحتفل بالعام الجديد، مع فارق زمني بسيط جدا بينها وبين سيدني، وبخصوص الجزر فإن جزيرتي كيريباتي وساموا بالمحيط الهادي أولى الجزر التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد، بينما تكون جزر هاواي آخر الجزر المحتفلة بالعام الجديد.



وعلى مستوى الدول العربية، فتُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة أولى الدول العربية التي تحتفل بالعام الجديد، بينما تحتل المغرب المرتبة الأخيرة في الاحتفال برأس السنة.



روسيا تحتفل 9 مرات… والسبب؟!



ومن طرائف ليلة رأس السنة احتفال روسيا به 9 مرات، وذلك نتيجة لمساحتها الجغرافية الشاسعة حيث أول من يحتفل بها هم أهالي منطقة آنادير في الشرق، وهي عاصمة مقاطعة تشوكوتكا، وآخر مدينة روسية هي مقاطعة كالينينجراد في أقصى الغرب.



وفي المرتبة الثانية تأتي خاباروفسك وفلاديفاستوك وساخالينسك وهي موجودة في الجنوب، ويحتل سكان مقاطعات ياكوتسك وتيندا وتيكسي المركز الثالث في روسيا للاحتفال بالعام الجديد، ويذهب المركز الرابع إلى سكان إيركوتسك ثم الخامس لكراسنايارسك وبعده السادس إلى نوفوسيبيرسك وبرناؤول.



ويأتي سكان مقاطعة خانتيمانسيسك في المركز السابع ومن بعدهم العاصمة موسكو في المركز الثامن، والتي تنضم للاحتفال معها مدن أخرى.



احتفالات رأس السنة.. بـ “العنب والبصل” و”تكسير الأطباق”؟!



تختلف مظاهر هذا الاحتفال، حيث يعايد البعض في المنزل مع الأقارب أو الاصحاب، والبعض الآخر يُفضّل السهر في أحد المطاعم



إليكم أغرب طرق الاحتفال برأس السنة الميلادية حول العالم:



- تحتفل اليابان برأس السنة عن طريق دق 108 من الأجراس في نفس الوقت في المعابد البوذية، اعتقادا منهم أنهم بذلك يجلبون الحظ لهم في السنة الجديدة.



- من العادات المنتشرة في إسبانيا للاحتفال في هذا اليوم، تناول الفرد 12 حبة عنب عند منتصف ليل رأس السنة ليضمنوا بذلك قضاء 12 شهرًا سعيدًا في العام الجديد.



- للدنمارك طريقتهم الخاصة في الاحتفال بالعام الجديد حيث يقومون بتكسير الأطباق على أبواب الأصدقاء والعائلة وفي الطرقات ليشعروا بالخير تجاه العام الجديد

- بينما تقوم جنوب إفريقيا بعمل أشياء مشابهة وهي أن سكان جوهانسبرج – أكبر مدن دولة جنوب إفريقيا يستقبلون العام الجديد بإلقاء الساس القديم من النوافذ والاستغناء عنه نهائيًا.



- ويحاول المزارعون في رومانيا استماع حديث حيواناتهم، والتكلم معها والهمس في أذانها، ما يوحي ببشرى سارة للعام الميلادي الجديد.



- بينما تقوم اليونان بعمل شيء مختلف تمامًا، حيث يتم تعليق بصلة خارج أبواب منازلهم خلال الاحتفال برأس السنة وفي الصباح يوقظون أطفالهم بوضع البصلة فوق رؤوسهم.



- في روسيا يكتب المواطنون أمنياتهم على قطعة من الورق ويحرقونها ويضعونها في كوب من الخمر وعليهم شربها قبل الساعة 12:01 صباحا ليكون عاما سعيدا عليهم.



- بينما يعمل سكان إقليم سيبريا المتجمد شمال روسيا، ثقبًا في الجليد الخاص ببحيرة “بايكل” ومن ثم يغطس السباحون المتمرسون لأعماق البحيرة لزرع شجرة الكريسماس بالقاع.



- تعرض الأسر الفلبينية أكوامًا من الفواكه بشكل مستدير حول مائدة الطعام، حيث ترمز الأشكال المستديرة عند الفلبينيين إلى الازدهار والتقدم.



- يزين الصينيون الأبواب والنوافذ باللون الأحمر، ليجلب لهم السعادة والخير في هذا اليوم، ولكنهم يمتنعون تمامًا عن استخدام السكاكين والمقصات، اعتقادا منهم بأنها تقص الحظ وتقطعه.