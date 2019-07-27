هذا ما يفعله الشاي الساخن بجسمك في الصيف!

يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الباردة والعصائر للتخفيف من تأثير الحرارة العالية في الصيف، إلا أن الباحثين يعتقدون أن المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة يمكن أن تكون أكثر فعالية في هذا المجال.



وفي التفاصيل أنّ دراسة أجرها باحثون من جامعة أوتاوا الأميركية في العام 2012 توصلت إلى أن المشروب الساخن يمكن أن يمنح الشعور بالبرودة، ولكن فقط في الظروف الجافة.



من جهته، أوضح الدكتور أولي جاي، وهو أحد مؤلفي الدراسة قائلاً: “إذا كنت تشرب مشروباً ساخناً، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض كمية الحرارة المخزنة داخل جسمك، ويتبخر العرق الإضافي الذي ينتج عن شرب المشروبات الساخنة”.



وعند تناول مشروب ساخن، يتعرّق الجسم بشكل أكبر، وإذا كان العرق قادراً على التبخر، فهو يمنحك شعوراً بالبرودة، أكثر من تعويض الحرارة المضافة إلى الجسم من السائل الحار، بحسب ما شرح الخبراء.