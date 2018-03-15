نشرة أخبار المساء الميدانية ليوم الأربعاء 14/ 3 / 2018
الجيش العربي السوري يصد هجوماً كبيراً للفصائل الإسلامية المتشددة في ريف حماة
النظام التركي يواصل خرقه للقرار 2401 .. واستشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين
الرئيس الأسد: الولايات المتحدة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة
الجيش يصل إلى منغ: عفرين تتهاوى أمام الغزو التركي
سورية:الإعلام الغربي بين تهويل جرائم أعدائه وتجاهل فظائع حلفائه
موسكو: سنردّ على أيّ ضربة تهدّد قواتنا
«داعش» يستثمر في الصراع جنوباً: هجوم جديد في أسبوعَين
اشتباكات مع «داعش» بعد تسوية «القدم»
الجيش العربي السوري يستعيد حي القدم و يضبط معملاً لتصنيع المواد الكيماوية بالغوطة الشرقية
لافروف: في حال إقدام واشنطن على استهداف سورية فستكون عواقب الضربة وخيمة جداً
الجيش يؤمن خروج عدد من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
الإرهابيون يعدون لاستخدام مواد كيميائية وتبرير اعتداء أمريكي على سورية
المصارف العامة ستفتح باب الإقراض على مصراعيه
أنباء عن تعزيزات للجيش نحو عفرين مع اقتراب «غصن الزيتون» من حصارها

هذا ما يحدث اذا وضعتم أسبرين داخل الغسالة!

 

يسعى الجميع إلى جعل الملابس نظيفة وخصوصا الملابس البيضاء أكثر جمالا، نظرا لأن الملابس البيضاء هي الأكثر اتساخا، وهناك من يقوم بطرق كثيرة لجعل الملابس أكثر إشراقا.

ثمة طرق لإزالة البقع المتسخة من الملابس، وهناك اكتشاف جديد عن إزالة البقع من الملابس خصوصا الملابس البيضاء يتمثل بوضع أقراص الأسبرين أثناء غسل الملابس.

إن وضع قرص اسبرين في الغسالة أثناء غسيل الملابس يساعد على تجربة غسيل أفضل على الصحة . قوموا بوضع قرص من الأسبرين بعد تفتيته في الغسالة مع المسحوق المستخدم سترون نتائج مذهلة، فسحر قرص الأسبرين يقوم بتثبيت الألوان بشكل غير اعتيادي يكاد يبهر من يستخدمه .

 

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