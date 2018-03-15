هذا ما يحدث اذا وضعتم أسبرين داخل الغسالة!

يسعى الجميع إلى جعل الملابس نظيفة وخصوصا الملابس البيضاء أكثر جمالا، نظرا لأن الملابس البيضاء هي الأكثر اتساخا، وهناك من يقوم بطرق كثيرة لجعل الملابس أكثر إشراقا.

ثمة طرق لإزالة البقع المتسخة من الملابس، وهناك اكتشاف جديد عن إزالة البقع من الملابس خصوصا الملابس البيضاء يتمثل بوضع أقراص الأسبرين أثناء غسل الملابس.

ثمة طرق لإزالة البقع المتسخة من الملابس، وهناك اكتشاف جديد عن إزالة البقع من الملابس خصوصا الملابس البيضاء يتمثل بوضع أقراص الأسبرين أثناء غسل الملابس.