نصف تريليون دولار.. تكلفة إعادة إعمار سورية!

وقال كاتيرين للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الروسي السوري في موسكو إن “إعادة إعمار الاقتصاد السوري ستتطلب ما بين 200 و500 مليار دولار”، مشيراً إلى أن السلطات السورية تمنح الأولوية للشركات الروسية في هذا المجال.