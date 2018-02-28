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نصف تريليون دولار.. تكلفة إعادة إعمار سورية!

 

صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين بأن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر ما بين 200 و500 مليار دولار.

وقال كاتيرين للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الروسي السوري في موسكو إن “إعادة إعمار الاقتصاد السوري ستتطلب ما بين 200 و500 مليار دولار”، مشيراً إلى أن السلطات السورية تمنح الأولوية للشركات الروسية في هذا المجال.

وأضاف أنه “في حال وجود الدعم من الخارج سيكون من الممكن البدء باستعادة القدرات الاقتصادية المفقودة للبلاد على وجه السرعة”.

يذكر، أن العاصمة الروسية استضافت الاثنين 26/2/2018 منتدى الأعمال الروسي السوري، بمشاركة 281 رجل أعمال من روسيا و120 رجل أعمال من سوريا مع ممثلين من عدة جهات حكومية سورية معنية بالشأن الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي

 

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