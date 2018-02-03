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نجاح الرحلة الأولى لطائرة تعمل بوقود من الخردل

 

أتمّت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأسترالية ” كوانتاس ” أول رحلة جوية باستخدام وقود هجين يتكون جزئياً من بذور الخردل،وقد قطعت الطائرة، من طراز بيونغ 787-9، المسافة بين لوس أنجلوس وملبورن خلال 15 ساعة، مخفّضة انبعاثات غاز الكربون بنسبة 7 % مقارنة ببقية الرحلات المماثلة.

واستخدمت الطائرة وقوداً هجيناً بإضافة زيت مصنع من بذور الخردل السوداء (بنسبة 10%)، وقال دانييل تان، الخبير الزراعي من جامعة سيدني، إن أسعار بذور الخردل سترتفع إذا ما تم اعتمادها في الوقود الهجين للطائرات.

ويعد استخدام الوقود الحيوي في الرحلات الجوية عاملاً هاماً في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80 %. ووعدت شركة “كوانتاس” بالعمل مع المزارعين الأستراليين لإطلاق أول رحلة جوية تجارية تستخدم الوقود الحيوي، بحلول عام 2020.

المصدر : وكالات

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