نجاح الرحلة الأولى لطائرة تعمل بوقود من الخردل

أتمّت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأسترالية ” كوانتاس ” أول رحلة جوية باستخدام وقود هجين يتكون جزئياً من بذور الخردل،وقد قطعت الطائرة، من طراز بيونغ 787-9، المسافة بين لوس أنجلوس وملبورن خلال 15 ساعة، مخفّضة انبعاثات غاز الكربون بنسبة 7 % مقارنة ببقية الرحلات المماثلة.

واستخدمت الطائرة وقوداً هجيناً بإضافة زيت مصنع من بذور الخردل السوداء (بنسبة 10%)، وقال دانييل تان، الخبير الزراعي من جامعة سيدني، إن أسعار بذور الخردل سترتفع إذا ما تم اعتمادها في الوقود الهجين للطائرات.