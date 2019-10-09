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نجاة طفل سقط من الطابق الثالث على “الكرتون” في مصياف

نجى الطفل تيم شحود من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث في المكان المخصص للمصعد في بناء قيد الإنشاء في مصياف.


وبين الدكتور ماهر اليونس مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني أن “الطفل تيم سقط من الطابق الثالث في المكان المخصص للمصعد ولحسن الحظ سقط على مجموعة من الكرتون ما خفف من الصدمة التي أدت إلى كسر فك سفلي متبدل”.


وأشار الدكتور ماهر اليونس إلى أن “الطفل تم إسعافه إلى الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني، حيث تم تقديم كافة الإسعافات اللازمة وتم رد الكسر وتثبيته بصفيحة تيتانيوم وبراغي وأسلاك بدون رض العصب أو البراعم الدائمة”.


ونصح الدكتور ماهر اليونس جميع الأهالي بالانتباه لأماكن لعب أطفالهم، كما نصح متعهدي البناء بأخذ احتياطات الأمان حول الأبنية قيد الإعمار والتي تشكل خطرا على الجميع.


يذكر أن حادثة مشابهة وقعت في كانون الثاني من العام الحالي، حيث سقط الطفل محمد أسعد قصاب في المكان المجهز للمصعد من الطابق الثالث بالقرب من سكنه ما أدى الى إصابته بجروح بليغة.

 

 


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