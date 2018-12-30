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مهن مهددة بالانقراض بسبب الروبوتات!

مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وتوقعات الخبراء بسيطرة الروبوتات والذكاء الاصطناعي على الكثير من المجالات، ستختفي العديد من المهن الأخرى، وستحل الآلات محلها، لذا إذا كنت تعمل بواحدة منها، فعليك بالاستعداد والبحث عن أخرى. وفي ما يلي قائمة بهذه المهن المهددة بالانقراض:


1- السائقون: لن يمر وقت طويل قبل أن تقود السيارات والشاحنات نفسها. 

2- المزارعون: سيتم إنجاز الكثير من المهام التي يتعين القيام بها بشكل آلي.


3- الطابعات والناشرون: ستختفي هذه المهن أيضا مع نمو النشر عبر الإنترنت.


4- الصرافون: ستتوسع محطات السحب الآلي خلال السنوات القادمة بشكل أكبر.


5- وكلاء السفر: سيعتمد المستخدمون بشكل أكبر على الانترنت لحجز الرحلات لسنوات.


6- عمال التصنيع: أصبح بإمكان الآلات بناء آلات أخرى مع تفاعل أقل الإنسان كل عام.


7- النوادل: لقد بدأ هذا الاتجاه بالفعل، واستعانت عدد من المطاعم بالروبوتات.


8- صرافو البنوك: قامت أجهزة الصراف الآلي بالفعل بخفض عدد الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل.


9- عمال الوجبات السريعة: سيحل محلهم الروبوتات مثل النوادل.


10- التسويق عبر الهاتف: حلت الإعلانات عبر الإنترنت على هذه الصناعة.

 

 