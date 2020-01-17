مليون طن إنتاج الحمضيات لم يصدر منه إلا 14 بالمئة

كشف المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، إبراهيم ميدة، أنه تم تسويق 140 ألف طن من الحمضيات إلى الخارج حتى الآن، " علماً بأن الإنتاج متوقع أن يتخطى مليون طن، بحسب اتحاد الفلاحين، ما يعني أن المسوق خارجياً، يصل إلى 14 بالمئة من الإنتاج".



و أكد ميدة أن الكمية التي سوف تسوق هذا العام للخارج حتماً ستكون أكبر مما سوق بالأعوام الماضية، مشيراً إلى أن عدد مراكز الفرز والتوضيب التي شملها برنامج الاعتمادية لتسويق الحمضيات وصل إلى 8 باللاذقية، ومركز في طرطوس، على حين بلغ عدد المزارع المشمولة في البرنامج 338 مزرعة.



ميدة لفت إلى أنه سيتم العمل على تشميل التفاح ببرنامج الاعتمادية بعد الانتهاء من الحمضيات، معتبراً بأن لبرنامج الاعتمادية إيجابيات كبيرة.



الوطن