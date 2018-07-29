مكتب الهرم للحوالات المالية بجبلة يتعرض للسطو المسلح

تعرض مكتب الهرم للحوالات المالية، الواقع بعد مفرق سيانو بريف جبلة للسرقة، صباح الأربعاء الماضي، وسط تعتيم شديد على الحادثة.

وفي التفاصيل ، فإن “ثلاثة مسلحين يستقلون دراجات نارية قاموا بالسطو على مكتب الهرم للحوالات المالية الواقع بعد مفرق سيانو بريف جبلة، صباح يوم الأربعاء الماضي.

وروى مصدر مطلع على الحادثة، فضل عدم الكشف عن هويته أنه عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء دخل ثلاثة مسلحين يضعون الأقنعة على وجوههم إلى مكتب الهرم، وهددوا الموجودين بقوة السلاح بالتزام الصمت.

وتابع المصدر “أجبر المسلحون موظفي المكتب على فتح الخزنة التي كانت تحتوي على مبلغ خمسة ملايين ليرة”.

وأكمل “بعد أن سرق المسلحون المال خرجوا وهم يصوبون أسلحتهم على الموجودين حتى استقلوا دراجاتهم ولاذوا بالفرار”.

وأشار إلى أن “الموظفين سارعوا إلى الاتصال بالشرطة التي حضرت إلى المكان على الفور وباشرت بالتحقيقات”.

ورفض القائمون على مكتب الهرم الإدلاء بأي تصريح حول الحادثة

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يذكر أن مكتب العنكبوت للحوالات المالية الكائن في شارع 8 آذار وسط مدينة اللاذقية تعرض لعملية سطو مسلح في آب الماضي من قبل شخص يستخدم مسدس حربي, حيث قام بسرقة حوالي 14 مليون ليرة إضافة إلى تسجيلات الكاميرات.

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