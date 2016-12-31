مقتل 27 شخصا في تفجير إرهابي مزدوج بإحدى أسواق بغداد

قتل 27 شخصا وأصيب 53 آخرون في تفجير إرهابي مزدوج ضرب إحدى أسواق العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط في الشرطة العراقية قوله.. إن “هناك 27 قتيلا و53 جريحا سقطوا بعد أن قام انتحاريان بتفجير حزاميهما الناسفين قرب متاجر لبيع قطع غيار السيارات في سوق السنك وسط بغداد خلال ساعة الازدحام عند الصباح”.



وكانت مصادر في الشرطة العراقية أفادت في وقت سابق بمقتل 18 شخصا وجرح 38 آخرين في التفجيرين.



يشار إلى أن 27 عراقيا وقعوا ضحايا جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة قرب دائرة التقاعد في منطقة الشواكة بالعاصمة العراقية بغداد في الثالث من الشهر الجاري.



ومن جهة ثانية تتواصل العملية التي تشنها القوات العراقية لتحرير مدينة الموصل من إرهابيي تنظيم داعش.



وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان له.. إن “قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل 25 عنصرا من إرهابيي داعش بينهم متزعمون وعناصر أجنبية وتدمير العديد من معاقله خلال عمليات لها في أحياء الجانب الأيسر من الموصل” مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي يشهد حالة انهيار كبيرة في المدينة.



بدورها اعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 20 من إرهابيي داعش بضربة جوية لطيران الجيش في الساحل الأيمن لعمليات تحرير نينوى.



وأوضح بيان للوزارة “أن طيران الجيش وجه ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 20 من عناصر داعش في منطقة الكورنيش ضمن الساحل الأيمن لعمليات تحرير نينوى”.

وكالات