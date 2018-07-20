مقتل 11 شخصاً إثر انقلاب قارب بولاية ميزوري الأميركية

لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم جراء غرق قارب كان على متنه 31 شخصاً وسط أجواء عاصفة الليلة الماضية ببحيرة في ولاية ميزوري وفق ما أعلنت السلطات الأميركية اليوم.

ونقلت رويترز عن قائد شرطة مقاطعة ستون دوج ريدر قوله للصحفيين: إن “11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث في الصباح” مضيفاً: “تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب رايد ذا داكس في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون”.

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.



ولم ترد شركة “رايد ذا داكس” التي تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.