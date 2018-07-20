وحدات الجيش تدخل عين التينة وقرقس.. وإجراءات لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية في ريف القنيطرة
بدء «الترحيل» من ريفي القنيطرة ودرعا
الانتهاء من إخراج أهالي كفريا والفوعة ، ونقلهم إلى مراكز الاستضافة المؤقتة بحلب
هدوء جبهة الجنوب: مفاوضات حول قرى القنيطرة
معبر نصيب يفتح أبوابه خلال أيام.. وأسطول حلب جاهز لتنشيطه
أمريكا تعلن بقائها في سوريا (حتى زوال الخطر الإيراني)
عشرات الحافلات تدخل إلى بلدتي كفريا والفوعة شمال إدلب
مختطفي اشتبرق الى الحرية و أهالي كفريا و الفوعة خارج الحصار
مسلحو درعا بين فكي كماشة الجيش
«حراس الدين»: «الجهاد السوري» يُجدّد شبابه
الأهمية الاستراتيجية لتل الحارة ؟
الجيش يحرر قرية المال وتل المال في أقصى ريف درعا الشمالي الغربي
العثور على مستودع للأسلحة من مخلفات الإرهابيين يحتوي قنابل “إسرائيلية” الصنع
شهداء وجرحى في عدوان جديد لـ “التحالف الأمريكي” على المنازل بريف البوكمال
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف حماة الجنوبي

مقتل 11 شخصاً إثر انقلاب قارب بولاية ميزوري الأميركية

لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم جراء غرق قارب كان على متنه 31 شخصاً وسط أجواء عاصفة الليلة الماضية ببحيرة في ولاية ميزوري وفق ما أعلنت السلطات الأميركية اليوم.

ونقلت رويترز عن قائد شرطة مقاطعة ستون دوج ريدر قوله للصحفيين: إن “11  شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث في الصباح” مضيفاً: “تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب رايد ذا داكس في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون”.

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.


ولم ترد شركة “رايد ذا داكس” التي تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.