مقتل وإصابة 15 شخصا جراء أعمال شغب بسجن في المكسيك

قتل شخصان وأصيب 13 آخرون بجروح جراء أعمال شغب وقعت في سجن بولاية نويفو ليون شمال المكسيك.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين في الولاية قولهم أمس “إن السجناء في سجن كاديريتا بدؤوا بأعمال شغب واشتباكات في قسم الطب النفسي واقتحموا صيدلية السجن حيث قاموا بسرقة بعض الأدوية وابتلاعها ما أسفر عن مقتل اثنين منهم”.



وأشارت المصادر إلى أن 13 شخصا آخرين أصيبوا بجروح أثناء الاشتباكات من بينهم أحد حراس السجن.



يشار إلى أن سلسلة أعمال الشغب في سجن كاديريتا بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع لدى احتجاج السجناء على برنامج جديد فرضته السلطات المكسيكية لفحص الزوار بجهاز الأشعة السينية بهدف منع تهريب المواد المحظورة إلى داخل المنشأة.

وكالات