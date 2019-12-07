مفاجأة غريبة”.. طنين الأذن مرتبط بسرطان نادر!

يمكن أن تكون أعراض السرطان واسعة النطاق وتعتمد على المكان الذي بدأت فيه الأورام بالظهور، وكذلك مدى انتشارها في الجسم.



وكشف خبراء في الصحة أن الأعراض المرتبطة بنوع نادر من السرطان، يُعرف باسم سرطان البلعوم الأنفي، تتعلق بالسمع والمعاناة من طنين الأذن، وهي حالة تتميز بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي.



ويعد سرطان البلعوم الأنفي، نوعاً نادراً من السرطان يصيب جزء الحلق، الذي يربط القسم الخلفي من الأنف بالجزء الخلفي للفم (البلعوم)، وفقاً لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.



وإضافة إلى الطنين، قد يعاني مرضى سرطان البلعوم الأنفي من: ورم في الرقبة، فقدان السمع (عادة في أذن واحدة فقط)، انسداد الأنف، ونزيف الأنف، وعلى الأغلب يصعب التعرف على سرطان البلعوم الأنفي، لأن الأعراض تشبه الحالات الأخرى الأقل خطورة.



وتوضح NHS أن العديد من الأشخاص المصابين بسرطان البلعوم الأنفي، لا يعانون أي أعراض تذكر، حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة.



ويمكن القول إن السبب الدقيق لسرطان البلعوم الأنفي غير معروف، ولكن هناك عدداً من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة المستعصية. وقد يؤثر النظام الغذائي في خطر الإصابة بالسرطان، وهو ما قد يفسر سبب كونه أكثر شيوعاً في أجزاء من آسيا وشمال إفريقيا، منه في أوروبا.