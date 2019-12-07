جولة جديدة لـ«أستانا» الأسبوع المقبل: اللواء مملوك في القامشلي والجيش يواصل الانتشار
ترامب: “نفط سوريا” تحت سيطرتنا ونتصرف به كما نشاء!
تطبيق «بطيء» للتفاهم الروسي ــ التركي: الجيش يوسّع انتشاره على طريق M4 الدولي
المقداد: تركيا والسعودية زودت الفصائل المسلحة بمواد كيميائية
مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشمالي
فصائل تركيا تختطف مزيد من المدنيين وتقصف بعض المناطق بشكل مكثف
تسخين متزايد على جبهة إدلب: تداخل «المسارات» يُهندس المشهد المقبل
غارة جوية «مجهولة» على البوكمال
الجيش يستأنف عملياته في أم التينة ويدمي إرهابيي إدلب
أردوغان يفشل بنيل دعم «الناتو» لعدوانه على شمال شرق سورية
أهالي قرى بريف الحسكة يهاجمون دورية أميركية ويحرقون أعلامها
الجيش يعزز انتشاره في قرى ريف إدلب الجنوبي
ضحايا وجرحى مدنيون جراء انفجار مفخخة في ريف الحسكة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الدولار دون 850 ليرة في إغلاق «السوداء»أمس

مفاجأة غريبة”.. طنين الأذن مرتبط بسرطان نادر!

يمكن أن تكون أعراض السرطان واسعة النطاق وتعتمد على المكان الذي بدأت فيه الأورام بالظهور، وكذلك مدى انتشارها في الجسم.

وكشف خبراء في الصحة أن الأعراض المرتبطة بنوع نادر من السرطان، يُعرف باسم سرطان البلعوم الأنفي، تتعلق بالسمع والمعاناة من طنين الأذن، وهي حالة تتميز بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي.

ويعد سرطان البلعوم الأنفي، نوعاً نادراً من السرطان يصيب جزء الحلق، الذي يربط القسم الخلفي من الأنف بالجزء الخلفي للفم (البلعوم)، وفقاً لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وإضافة إلى الطنين، قد يعاني مرضى سرطان البلعوم الأنفي من: ورم في الرقبة، فقدان السمع (عادة في أذن واحدة فقط)، انسداد الأنف، ونزيف الأنف، وعلى الأغلب يصعب التعرف على سرطان البلعوم الأنفي، لأن الأعراض تشبه الحالات الأخرى الأقل خطورة.

وتوضح NHS أن العديد من الأشخاص المصابين بسرطان البلعوم الأنفي، لا يعانون أي أعراض تذكر، حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة.

ويمكن القول إن السبب الدقيق لسرطان البلعوم الأنفي غير معروف، ولكن هناك عدداً من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة المستعصية. وقد يؤثر النظام الغذائي في خطر الإصابة بالسرطان، وهو ما قد يفسر سبب كونه أكثر شيوعاً في أجزاء من آسيا وشمال إفريقيا، منه في أوروبا.