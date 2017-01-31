معمل غاز الراموسة بحلب يبدأ الإنتاج بعد إنجاز عمليات الصيانة والتأهيل

بدأ معمل غاز الراموسة في حلب اليوم عمليات الإنتاج بعد إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل للأقسام التي تضررت جراء الاعتداءات الإرهابية التي طالت المعمل.



ولفت محافظ حلب حسين دياب إلى أن معمل غاز الراموسة قد عاد إلى العمل والإنتاج وتعبئة الأسطوانات بعد نحو ستة أشهر من التوقف القسري نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء الاعتداءات الإرهابية التي طالته في شهر آب من العام الماضي وقال خلال تفقده للمعمل انه.. “خلال الفترة الماضية كانت هناك جهود حثيثة لإعادة إصلاح ما تضرر من مكونات المعمل وقد قامت الكوادر الوطنية بإعادة إصلاح خطوط التعبئة والإنتاج وتأهيل كامل المعمل وهو الآن في أتم الجاهزية”.



وأكد محافظ حلب أن عودة معمل الراموسة للعمل سيكون لها أثر إيجابي على توفير مادة الغاز بشكل أكبر لكل المواطنين مشيراً إلى أنه كخطوة أولى سينتج المعمل أكثر من 5 آلاف أسطوانة يوميا كونه لا يزال في مرحلة التجربة وسيزداد الإنتاج لأكثر من 10 آلاف أسطوانة في أقل من أسبوع ومن ثم سيكون الإنتاج مفتوحا بما يلبي احتياجات أهالي المحافظة.



وختم محافظ حلب بالتأكيد على بذل كل الجهود لتكون أسطوانة الغاز متوفرة بالكميات التي تكفي الجميع في حلب مع ضبط آليات التوزيع وذلك في إطار العمل المبذول لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي.



من جانبه بين المهندس يوسف محمد مدير فرع المحروقات أن أعمال الصيانة والتأهيل بدأت قبل نحو شهر ونصف الشهر وذلك بعد تطهير مدينة حلب من الإرهاب حيث لم يكن من الممكن إنجاز هذه الأعمال في الفترة الماضية نظراً لاستهداف المعمل ومحيطه بالقذائف الصاروخية بشكل دائم من قبل العصابات الإرهابية.



وأوضح مدير فرع المحروقات أن أعمال الصيانة شملت مجموعة التوليد الرئيسية وخطوط تغذية صالة التعبئة بمادة الغاز والمعدات والتجهيزات التي تشمل مضخات الغاز وضواغط الهواء وبرج التعبئة والسيور الناقلة بالإضافة لشبكة الهواء والغاز داخل صالة التعبئة ولوحات التحكم الكهربائي.



كما تفقد المحافظ وأمين فرع الحزب عددا من المرافق الخدمية المتضررة جراء الإرهاب والتي يتم إعادة إعمارها وتأهيلها لوضعها في الخدمة من جديد وبما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وشملت الجولة كراجات الانطلاق والمذبح الفني في الراموسة وسوق الهال ومبنى فرع المرور في منطقة باب جنين.







سانا