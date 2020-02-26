مصرف سورية المركزي يحدد شروط بيع تذاكر الطيران بالليرة السورية والدولار

أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة ببيع بطاقات السفر على خطوط شركات الطيران العاملة في سورية.



و أوضح مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء 1426 بتاريخ 15/5/2014 الخاصة ببيع بطاقات السفر على خطوط شركات الطيران العاملة في سورية بما فيها الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران” وخطوط الطيران المحلية الخاصة وعلى خطوط الطيران العربية والأجنبية المسجلة في دائرة الشركات الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من قبلها أو من قبل وكلائها المعتمدين في سورية.



ونصت التعليمات على أن تباع هذه البطاقات بالليرة السورية للسوريين ومن في حكمهم وعائلاتهم وذلك بعد التقدم إلى شركات الطيران بأية وثيقة صادرة عن سلطات رسمية تثبت العلاقة الزوجية، وللعرب والأجانب المقيمين في القطر وزوجاتهم وأولادهم المقيمين معهم، وذلك بعد التقدم إلى شركة الطيران بصورة عن بطاقة الإقامة الصادرة عن دائرة الهجرة والجوازات لمدة لا تقل عن سنة على أن تكون سارية المفعول، إضافة لبطاقات السفر وبطاقات الشحن التي تقع نفقتها على عاتق الدولة وتباع حصراً على الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران”.



ويعتمد في تحديد قيمة البطاقة بالليرة السورية سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة الوارد في نشرة الجمارك والطيران النافذة في تاريخ إصدار البطاقة، على أن تقوم الخطوط الجوية السورية للطيران وخطوط الطيران المحلية الخاصة وشركات الطيران العربية والأجنبية أو وكلاؤها بقبض قيمة بطاقة السفر مباشرة من المسافر بالليرة السورية، ويتم إيداع قيم مبيعاتها في حسابها المفتوح لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في القطر.



وتباع بطاقات السفر بالدولار للعرب والأجانب الذين لا تنطبق عليهم شروط الدفع بالليرة، ويتم بيع بطاقات السفر التي تكون نقطة بداية السفر فيها من خارج سورية بالقطع الأجنبي حصراً ولجميع المسافرين سواء السوريون منهم أو العرب أو الأجانب.



وتقوم الخطوط الجوية السورية وخطوط الطيران المحلية الخاصة وشركات الطيران العربية والأجنبية أو وكلاؤها بقبض قيمة بطاقة السفر مباشرة من المسافر بالقطع الأجنبي، ويتم إيداع هذه المبالغ في حسابها المفتوح لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في القطر.

الوطن