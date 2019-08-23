مصانع روسية تنتج كاسحات جليد نووية جديدة

أعلن مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن مصنع "بالتيسكي" (سان بطرسبورغ) وشركة "روس آتوم" الحكومية، سيوقعان، يوم غد الجمعة، عقدا لبناء كاسحتي جليد روسية جديدة وفق المشروع 22220 ، تعملان بالطاقة النووية.



المصدر قال سيقام احتفال رسمي في مورمانسك في 23 آب لإرسال وحدة الطاقة النووية العائمة "أكاديمك لومونوسوف" إلى تشوكوتكا، وقد تقرر أن يتزامن مع هذا الحدث توقيع عقد لبناء كاسحات جليد نووية جديدة."



وكاسحات الجليد تؤمن الدور القيادي لروسيا في منطقة القطب الشمالي ، وهي قادرةً على التغلب على سماكة ما يقرب من ثلاثة أمتارٍ من الجليد المتراكم لسنواتٍ.