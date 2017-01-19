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مشروب صحي وراء احتفاظك بـ«الكرش»

يظن البعض أن الأكلات الدسمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون هي السبب الرئيسي لتراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن، ولكن الحقيقة أن السكريات لها خطورة الدهون نفسها على الجسم، والمعيار في اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية هو كمية السعرات الحرارية.
ومن المشروبات التي يلجأ لها بهدف الحفاظ على الوزن هي العصائر المعلبة، ظنًا أنه لا ضرر منها، مثل ما هو الحال في المشروبات الغازية، ولكن ما كشف عنه برنامج «دكتور أوز» أن العصائر المعلبة لا تقل خطورة على الصحة والوزن من المشروبات الغازية.
فتحتوي عبوة العصير على 30 غراماً من السكر، كما أنها تحول ثمرة الفاكهة الصحية إلى شيء آخر مضاف له ألوان ومكونات صناعية حتى لا يفسد سريعاً، فيتحول على سبيل المثال عصير التفاح الصحي إلى مكون يشكل خطورة على الوزن، حيث يتسبب في توقف الجسم عن الحرق، لأنه يؤثر بشكل مباشر في سير عملية الأيض.
وإذا كنت تتبع نظاماً لإنقاص الوزن، يفضل تناول مشروبات تدعم قدرة الجسم على حرق الدهون، مثل الشاي الأخضر أو حتى القهوة.

وكالات

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