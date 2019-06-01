مرض وبائي يضرب قطيع الأبقار في الحسكة

قالت مصادر طبية إن انتشار مرض “جدري الأبقار” في مناطق ريف الحسكة الشرقي، تسبب بنفوق ٣٥ رأساً خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن انتشار المرض جاء بعد أن تمت عملية إعطاء اللقاحات الدورية لقطعان الأبقار في المنطقة.



وتوقعت المصادر أن يكون ثمة حالات نفوق جديدة في القطيع من الأعراق المحلية، أما الأعراق المهجنة أو المستوردة كـ “الفريزيان”، فإلى الآن ما تزال حالات الإصابة فيها محدودة، كما حذرت المصادر ذاتها من احتمال ظهور أمراض وبائية في قطعان الأغنام، مع صعوبة نقل المواشي المصابة إلى مدينة القامشلي أو الحسكة لمعالجتها من قبل دوائر الثروة الحيوانية التابعة للحكومة السورية.



يبلغ سعر رأس البقر الواحد من الأعراق المحلية، كـ “العكشي – الجولاني”، في الريف الشرقي في محافظة الحسكة ما بين ٨٠٠ -١٣٠٠ دولار امريكي، أما سعر رأس الأبقار من نوع “فريزيان”، فيعد الأغلى إذ يصل إلى ٢٤٠٠ دولار أمريكي، إلا أن هذه الأسعار تعد الأرخص مقارنة بأسعار المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية، وذلك لكون أكبر عدد من الأبقار في سورية يتواجد في المنطقة الشرقية.



داماس بوست