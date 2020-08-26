مدير صحة الحسكة: أكثر من ألف طفل مصاب بحالات إسهال و إقياء نتيجة انقطاع المياه

كشف مدير صحة محافظة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف بأن “مركز اللؤلؤة الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة استقبل منذ بداية الشهر الحالي أكثر من ألف و 38 طفل مصابين بحالات إسهال و اقياء، ونصف العدد من البالغين، نتيجة شرب المياه الملوثة من الآبار و الصهاريج”.



وأوضح الدكتور خلف أن “ما تشهده مدينة الحسكة وريفها وبلدة تل تمر وقراها من انقطاع لمياه الشرب منذ أكثر من 20 يوما كان له انعكاسات سلبية من جانب الصحة على حياتهم و حياة ذويهم”.



وتابع الدكتور خلف بأن “مديرية الصحة سجلت في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وريفهما خلال الأيام الماضية والتي راجعت العيادات الخاصة و المشافي و المراكز الطبية،أعداد كبيرة من حالات الإسهال والاقياء نتيجة شرب المياه من الصهاريج أو من الآبار الملوثة ما يشكل خطرا كبيرا على حياة السكان”.



وطالب مدير صحة الحسكة “بضرورة العمل بشكل كبير على تحييد محطة آبار علوك لأنها المصدر الوحيد لمياه الشرب النقية حالياً”.



وتابع الدكتور خلف “تعيش مدينة الحسكة حالة إنسانية وصحية صعبة وذلك نتيجة عدم وجود مياه نقية للشرب خصوصاً أن أهم وسائل الحماية والوقاية الشخصية من فايروس “كورونا” هي الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين بالمياه والصابون”.



ويقطع المحتل التركي مياه الشرب من مصدرها الوحيد من محطة علوك عن مليون مواطن سوري، رداً على قطع الكهرباء من قبل “قسد” عن محطة كهرباء مبروكة من مصدرها في سد تشرين بريف حلب.



عطية العطية