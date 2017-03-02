مختل عقليا يحاول دخول قمرة قيادة طائرة متجهة من فرنسا إلى المغرب

حاول شخص /تظهر عليه علامات المرض العقلي/ الدخول إلى قمرة قيادة طائرة على متن رحلة جوية بين باريس والدار البيضاء ما دفع الطاقم إلى توقيفه وإشعار السلطات الأمنية المختصة.



وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني نقلته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء اليوم فإن المعلومات الأولية للتحقيق أشارت إلى أن الشخص البالغ 26 عاما توجه إلى مرحاض الطائرة خلال الرحلة /قبل أن يحاول ولوج قمرة القيادة/ من دون ذكر تفاصيل عن الحادثة أو شركة الطيران المشغلة.



ولفتت المديرية العامة في بيانها إلى أن الشخص المذكور كان يقيم بطريقة غير مشروعة في فرنسا قبل أن يصاب مؤءخرا بمرض عقلي ما دفع خاله إلى اصطحابه نحو المغرب على متن الطائرة حيث تم عرضه بعد هبوط الطائرة في الدار البيضاء على المصحة الطبية في المطار وأكدت أنه يعاني من خلل عقلي ما استوجب إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

سانا