مخالفات صحية بالجملة في ثاني أيام العيد

كشف يوسف قصيباتي عضو مجلس محافظة دمشق عن حصيلة جولات الرقابة التي قام بها عناصر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمشق عن جملة من المخالفات من خلال مراقبة الأسواق بجولة على محلات الحلويات والمعجنات ومحلات الشاورما ومحلات بيع الفلافل في منطقة مساكن برزة ومنطقة كفر سوسة وحديقة الطلائع في المزة والمحلات في أخر خط مزة جبل.



وكانت نتيجة الجولة ضبط معمل سري خلف المحل في منطقة مساكن برزة غير مستوفي للشروط الصحية ومخالفات لعدد من المحلات بسبب القذارة العامة وإتلاف ٥ صواني حلويات بائتة لنفس السبب، كما تمت مصادرة ٣ جاطات قشطة مجهولة المصدر ولا تحمل تاريخ صلاحية ولا بطاقة بيان وزن الجاط حوالي ١٠ كغ تم إرسالها لدار الكرامة.



ومخالفة بوجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري( عجينة متعفنة ) في محل حلويات في مساكن برزة موقف المجتهد، وتم إتلاف علبتين من برك الجبنة منتهية الصلاحية لمعمل سري في نفس المنطقة لمحل حلويات، ومصادرة علبة اسنس ماء زهر منتهية الصلاحية ومصادرة علبة اسنس ملون مجهول المصدر ولا يحمل بطاقة بيانومصادرة جبنة غير صالحة للاستهلاك ٤ كغ في محل معجنات في مساكن برزة الشارع عام بالاضافة لتنظيم ضبط قذارة البراد و قذارة الارض والزيت المستخدم للقلي غير صالح ايضا.



وفي منطقةساحة كفر سوسة تم إتلاف حوالي ٥ كغ من مادة الشاورما البائتة والغير صالح للاستهلاك البشري.



وفي منطقة المزة جبل وفي جولة على محلات الفلافل تم إتلاف حوالي ٢٠ كغ بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري.



وفي حديقة الطلائع في المزة ساحة العيد تم اتلاف ٤٠ لتر شراب منتهي الصلاحية ومصادرة ٥٠ كيس غزلة ملونة غير صحية، كم تمت مصادرة بسطة لقلي الفلافل في منطقة المزة مع ٢كغ تبلة فلافل لمخالفات صحية مع أدوات البسطة أصولا’.



المصدر: الوطن