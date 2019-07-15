محلج العاصي بحماة ينهي توريد القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج

أنهى محلج العاصي بحماة عمليات توريد القطن المحلوج الناتج عن عملية حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي إلى شركات الغزل والنسيج العامة بالمحافظات.



وأوضح مدير المحلج المهندس ياسر حلبية أنه تم توريد 5750 طنا من بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج بمحافظات حماة وحمص واللاذقية مبيناً أن المحلج يواصل عمليات توريد البذور الصناعية إلى الشركتين العامتين للزيوت في محافظتي حماة وحلب حيث تم لغاية تاريخه شحن 4370 طنا من أصل الكمية المنتجة والبالغة 9453 طنا.



ولفت حلبية إلى أنه يتم حالياً إجراء صيانة شاملة لآلات المحلج استعداداً لموسم الحلج الجديد الذي يبدأ في أيلول القادم داعيا إلى زيادة الحوافز الإنتاجية للعاملين مقارنة بالجهد الكبير الذي يبذلونه وخاصة في موسم الحلج.



وكان محلج العاصي بحماة أنهى في شهر أيار الماضي عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي والتي بلغت 16913 طنا.



