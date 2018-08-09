محكمة ألمانية تحكم على 4 سوريين بالسجن 10 أعوام‏

أصدرت محكمة مدينة “بيليفيلد” حكماً بالسجن لمدة 10 أعوام بحق 4 سوريين، كانوا قد قاموا في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي باقتحام بيت عجوز متقاعد وزوجته بمدينة “هالي” التابعة لولاية “فيستفالين”.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن المتهمين الأربعة قاموا آنذاك باقتحام بيت عجوز مصاب بالخرف (83 عاماً)، وسحبوا زوجته البالغة من العمر “82 عاما” من سريرها، ثم ربطوا وثاقها إلى كرسي، ووضعوا السكين على رقبتها، وطلبوا منها المال، كما قاموا بنبش الشقة.

وتداول الخبر المترجم صفحات سورية على وسائل التواصل الاجتماعي تهتم باللاجئين السوريين في ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الأربعة لم يعثروا في المنزل إلا على 160 أورو ليغادروا المنزل ويهربوا من مكان الحادثة.

وأضافت بأن المحققين تمكنوا من الوصول إلى المتهمين بعد ثلاثة أشهر من الحادثة، حيث إنهم قاموا بتعقب بيانات الهواتف المحمولة، وتوصلوا إلى محادثة كانت جارية بين المتهمين يوم الحادثة.