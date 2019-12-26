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مجلس الشيوخ الأمريكي يحظر بيع التبغ لمن هم دون 21 عاماً

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حظر بيع التبغ للمراهقين الذي يقل عمرهم عن 21 عاما. ولن يقتصر الحظر على السجائر العادية فقط بل يشمل التدخين الإلكتروني أيضاً.


وحسبما ذكرت وكالة " رويترز" يأتي قرار رفع الحد الأدنى لسن شراء منتجات التبغ ضمن مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي كان مجلس النواب قد أقره بالفعل، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع عليه ليصبح قانونًا.

كما يأتي التشريع الجديد مع ارتفاع معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بأنواعها المختلفة وانتشار موجة من أمراض الرئة المرتبطة بتدخينها، والتي أسفرت عن 54 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

فوفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستخدم حاليا أكثر من 27.5 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ 20.7 بالمئة عام 2018.

وتوصلت دراسة حديثة منشورة بالدورية الأمريكية للطب الوقائي إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يُزيد خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم