مجدداً..فرض عقوبات أمريكية أحادية على قطاع التعدين الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الليلة الماضية فرض عقوبات أحادية جديدة على عدد من الشركات العاملة في قطاع التعدين الإيراني وذلك في إطار السياسة العدائية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد إيران.



وذكرت رويترز نقلاً عن الوزارة الأمريكية أن الإجراءات القسرية الجديدة تستهدف ثماني شركات تعمل في قطاع الصلب والمعادن الأخرى منها خمس مرتبطة بشركة مباركة ستيل المنتج الرئيسي للصلب في إيران.



وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت أول أمس فرض عقوبات أحادية الجانب على خمسة قباطنة سفن إيرانية قاموا بإيصال النفط إلى فنزويلا.