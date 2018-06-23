ماهى صفات المرأة الواثقة من نفسها؟

كثيرًا ما نقابل في حياتنا سيدات يتمتعن بثقة واضحة وكبيرة في أنفسهن، الأمر الذي يزيد فرصة نجاحهن في الحياة، وامتلاكهن لمراكز ومناصب عالية بين أفراد المجتمع، إلا أن الثقة بالنفس هي عبارة عن صفة يكتسبها الشخص من الحياة ومن خلال اتباع بعض الممارسات والعادات اليومية، ومن المعروف بأن النساء الواثقات بأنفسن يمتلكن مجموعة من الصفات المشتركة.



وكان من أهم صفات المرأة الواثقة من نفسها:





1- الاعتراف بالعيوب: المرأة الواثقة من نفسها، لا تعترف بعيوبها فحسب، ولكنها تصفق لها، لأنها تعرف مواطن القوة في شخصيتها، وتعمل على تطوير نقاط ضعفها، وهي لا تحاول أن تكون مثالية في كل شيء، وليس لديها الوقت لذلك ، فهي تحب نفسها كما هي عليه .







2- الاستماع إلى غيرها: حيث تتميز المرأة بقدرتها على الاستماع للآخرين، إضافة إلى إيمانها بوجود حكمة خاصة في حياتها تتمثل بحب تقديم المساعدة للآخرين.





3- قول كلمة لا، فمن المعروف بأن المرأة الواثقة بنفسها لا تقدم أية وعود كاذبة، كما أنها لا تحب الكذبات البيضاء، حيث تفضل قول الحقيقة في كل الأوقات وتعتذر عن المناسبات والمواعيد التي لا تناسبها دون أي إحراج.







4 - التصالح مع الذات: فكلما زادت ثقة المرأة بنفسها زاد احترامها لذاتها ولكل ما تؤمن به، كما أنها تستمع إلى كل ما يتوافق مع شخصيتها.







5 - تعبر عن مشاعرها الخاصة، تسعى المرأة الواثقة من نفسها لفهم مشاعرها ، وما تمر به من تجارب ، ولا تلجأ لإخفاء هذه المشاعر خلف الغيرة، فهي تنتهز الفرصة لتعبر عن نفسها ، دون أن تلقي باللوم على الآخرين، ثم تلجأ لأكثر ما تحبه.







6 - الشعور بالذنب: إن هذا الأمر يدفعها لفهم تصرفاتها ، والعمل على تصحيح أخطائها ، حيث تعترف بذنبها ، بهدف التحرر من مشاعر الذنب ، وتجاوز أخطائها وتصحيحها.



7- تقديم الدعم للآخرين، والاحتفال معهم بنجاحاتهم كما أنّها تسلط الضوء على إنجازاتهم .







8- الاعتزاز بصفة الثقة بالنفس بشكلٍ دائم، مع العمل على زيادة الثقة بالنفس من خلال تحسين وتطوير ذاتها بشكلٍ مستمر.







9- تجنب الشعور بالغضب، في حال وجود وجهة نظر مخالفة لوجهة نظرها الشخصية ، حيث أن لها القدرة على النقد البناء، وتنظر أيضا إلى آراء الآخرين على أنّها مجرد أفكار قد تكون وسيلة فعالة لحل مشكلاتها.







10- المرح والمزاح، وذلك من خلال نظرتها المتفائلة إلى الحياة ، ومواجهة مصاعب الحياة بكل تفاؤل وقوة.