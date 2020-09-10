ماهو نظام التشغيل الجديد لهواتف هواوي؟

أعلنت شركة هواوي خلال مؤتمرها السنوي "مؤتمر مطوري هواوي"، الذي أنطلق اليوم، عن الإصدار الثاني من نظام التشغيل «هارموني أو إس» الجديد.



ووفقاً لموقع "سي إن أ" الصيني، من المتوقع أن «تظهر عدة أجهزة جديدة تعتمد على نظام التشغيل الخاص في الأسواق قريباً، وعلى وجه الخصوص من المخطط إطلاق ساعات ذكية جديدة مع نظام التشغيل بحلول نهاية العام».



وأكد رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في شركة هواوي "ريتشارد يو" أن «الشركة اضطرت إلى تأجيل إصدار الهاتف الذكي بسبب وجود اتفاقيات مع شركة "غوغل"».



وأشار إلى أن «الشركة تعلق آمالًا كبيرة على منصتها الخاصة وتأمل في أن تحظى بشعبية كبيرة».



يذكر الولايات المتحدة وسعت في شهر آب القيود السابقة التي كانت تهدف إلى منع هواوي من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، ومن ضمنها الرقاقات التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية.



وقال محللون إن «القيود تهدد مكانة هواوي كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، وأن نشاطها التجاري في مجال الهواتف الذكية سيختفي تماماً إذا لم تتمكن من الحصول على شرائح».