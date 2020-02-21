ماهو سبب تكون كتله صلبه او زرقاء في مكان ضرب الابرة ؟

هناك خطأ شائع عند كثير من الممرضين والممرضات لا ينتبهون له وأحب التنبيه له بعد ضرب الإبرة ( الحقنة ) العضلية سواء أ كانت في عضلة الإلية(الخلفية) أم في عضلة الكتف



يجب الانتباه أنه بعد سحب الإبرة يجب أن توضع شاشة معقمة



- ويتم الضغط على المنطقة مدة تتراوح بين 1_2 دقائق متواصلة وهذا الشي الصحيح , ولكن ما يحدث هو التالي .



*إن الممرض أو الممرضةاو الطبيب يكون في عجلة في أمره بسبب ضغط الناس أو العمل , الله يساعد الجميع فيقوم بفرك القطنة أو الشاشة لمدة ثواني ويقول للمريض انتهى الموضوع واذهب وهذا خطأ كبير



* ما الذي يحدث



* عند إدخال الرأس المعدني للإبرة إلى داخل العضلة فأثناء مرور الرأس المعدني عبر طبقات الجلد وعبر طبقات العضلات يصطدم ببعض الشعيرات الدموية الصغيرة فيمزقها , فتبدأ هذه الشعيرات بالنزف فإذا كان النزف في طبقة الأدمة ( الطبقة الثانية من الجلد الغنية بالأوعية الدموية ) أصبح هناك كدمة زرقاء مكان النزف !!



* وإذا كان النزف عميقا في العضلة فإنه يحدث نزف في قلب العضلة يبدأ بالتجمع بشكل تدريجي مسببا كتلة كروية في داخل العضلة



* في المرحلة الأولى تتليف هذه الكتلة



وإذا بقيت تتكلس فيصبح هناك ما يشبه الحجر في داخل العضلة ويصبح مؤلما ومزعجا ويعيق الجلوس والحركة والركض والمشي وغير ذلك



* ولا يمكن التخلص منها هذا الحجر الكالسيومي في داخل العضلة إلا بعملية جراحية عميقة يتم استئصاله فيها وما يتبع ذلك من اختلاطات أو مشاكل



- ولذلك إذا كان الممرض أو الممرضة أو الطبيب مشغولا فليخبر المريض أن يضغط بنفسه وبشدة وبإحكام مكان ضرب الإبرة وإذا نسي أن يخبركم فقد أخبرتكم عن ذلك فلا تنسوه ,



- إذا طبقت القواعد الصحيحة تبقى العضلة سليمة ومهيئة للحقن باستمرار إذا تطلب الأمر لا سمح الله , ويبقى الجلد سليم والوريد سليم والأعضاء سليمة , نصائح بسيطة ولكنها في غاية الأهمية...