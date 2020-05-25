مارك: يدافع عن فيسبوك.. إجراءات حذف منشورات المعلومات المضللة مستمرة

قال مؤسس فيسبوك، مارك زوكربرغ، في حديث لـ"بي بي سي" إن الموقع قد أزال وسيزيل أي محتوىً قد يتسبّب بـ "أذىً مباشر أو وشيك" للمستخدمين.



وأضاف: "حتى لو أنّ بعض المنشورات لن تؤدّي إلى أذىً مادي وشيك، لا نريد للمعلومات المضللة أن تكون المحتوى الأكثر انتشاراً على الموقع".



وكان موقع فيسبوك قد أزال منشوراً للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يزعم فيه أنّ العلماء "أثبتوا" وجود علاج لفيروس كورونا.



وأوضح زوكربرغ أن المنشور أزيل لأنه كان غير صحيح "بشكل جلي".



وأضاف أنّ فيسبوك أزال محتوى من مجموعات تزعم أنّ تشغيل شبكات الجيل الخامس، كان السبب في انتشار الوباء. وفي بعض الحالات، شجّع ذلك المحتوى من يصدقون تلك الشائعة، على تخريب البنى التحتية لشبكات الهاتف.







