ما هي أنواع الصداع ؟

تقول منظمة الصحة العالمية إن كل شخص تقريبا يعاني من الصدام مرة كل فترة.



ورغم أن الصداع يعرف بأنه “ألم في منطقة الرأس” إلا أن سببه ومدته وشددته تختلف من نوع لآخر. عرض موقع “ريدرز دايجست” قائمة بأنواع الصداع ضمت النصفي، والعنقودي، والمرتبط بالتوتر، وكذلك صداع الحساسية، والصداع الإجهادي.



وفي بعض الأحيان يستدعي الصداع عناية طبية فورية خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض مثل تيبس الرقبة أو طفح جلدي أو تقيؤ أو تعلثم في الحديث أو ارتفاع درجة الحرارة.



الصداع النصفي (الشقيقة): يصيب جزء من الدماغ فقط، وله أسباب متعددة، ويتصف في بعض الأحيان بالألم الشديد والحساسية للضوء والصوت.



صداع التوتر: أي شخص معرض لصداع نتيجة التوتر ويتسم هذا النوع بضغط ووجع يلف كل الرأس.



الصداع الناجم عن التهاب الجيوب: يصاحبه ضغط في العين والخد وهو نتيجة التهاب الجيوب لكنه نادر الحدوث.



صداع الرعد المفاجئ: ألم مفاجئ في أي مكان بالرأس وهو حاد ويستمر خمس دقائق على الأقل.



الصداع العنقودي: شعور بأن شخص ما يقوم بوخزك بقوة خلف العين، ويؤثر على الرجال أكثر من النساء.



صداع الحساسية: يصيب أعلى الرأس أو الوجه ويصاحبه زكام وعطس وفيه تكون العين دامعة أيضا.



صداع الطائرة: ألم مثل الوخز يصيب جانب الدماغ، ويحدث نتيجة التغيير في مستوى الضغط.



صداع الإجهاد: يحدث في أي منطقة بالرأس وقد يحدث نتيجة القيام بشيء محدد مثل التمرينات الرياضية.