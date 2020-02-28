ما السلاح الذي استخدمته سوريا لإسقاط الطائرة التركية؟

بدأت العديد من المصادر التكهن بشأن السلاح الذي استخدمته سوريا لإسقاط الطائرة المسيرة التركية “ANKA-S”، التي ضربها الجيش السوري يوم الثلاثاء الماضي وكانت فوق منطقة داديخ في ريف إدلب الجنوب الشرقي.



أعلن الخبير العسكري، يوري لامين، أنه بالنظر إلى شظايا الطائرة المسيرة التي تم عرضها على التلفزيون السوري، يبدو أنها أصيبت بصاروخ صغير الذيل نسبيا.



وقال ليامين: “يوجد على أجزاء ذيل الطائرة سخام وأعتقد أيضا أثار شظايا صغيرة. كما أن فقد المحرك غطائه وتضرر بشكل كبير. وباقي الأضرار التي ظهرت على الطائرة هي بسبب السقوط”.



وأضاف الخبير بحسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أنه من المستحيل استخلاص استنتاجات دقيقة عن طريق اللقطات التي تم عرضها، يمكن الافتراض أنها أسقطت باستخدام المنظومة المتنقلة أو المدفعية ذاتية الدفع “ستريلا-10”.



وأوضح ليامين على ما يبدو اضطرت الطائرة لسبب ما للانخفاض ودخلت منطقة إصابة هذه الأسلحة”.



وقد استخدم الجيش السوري “ستريلا-10” على منصة الجرار المدرعة “إم تي-إل بي” مرارا للدفاع عن النفس من هجوم جوي محتمل.



تحمل المركبة القتالية ثمانية صواريخ تزن 42 كغ، أربعة منها موجودة على منصة الإطلاق مباشرة. يمكنها ضرب أهداف على ارتفاعات من 25 إلى 3500 متر ومداها يصل إلى 5000 متر.



الوزن – 12.3 طن. قوة المحرك – 240 حصان. السرعة القصوى تصل إلى 60 كم/ ساعة. الطاقم – 3 أشخاص.



وكالات