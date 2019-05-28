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مؤسسة الحبوب في الحسكة تحدد كمية 700 طن لتسويقها يومياً

أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب بالحسكة جاهزية المطاحن لاستلام الكميات المحددة من الأقماح مع بدء عمليات التسويق مطلع الشهر القادم.


وأشار عبيدة علي مدير الفرع  إلى أن المؤسسة حددت كمية 700 طن سيتم تسويقها إلى المطاحن يومياً منها 400 طن في مطحنة الجزيرة بمدينة القامشلي و 300 طن في مطحنة الحسكة وذلك لتأمين الأقماح لزوم عمليات الطحن وتأمين الدقيق للأفران والمخابز العامة.


وبيّن أن عمليات التسويق إلى المطاحن ستكون وفق دور مسبق يتم حجزه من قبل الفلاحين الراغبين بتسويق إنتاجهم إلى المطاحن بشكل دوكمة تلافياً لعدم حدوث أي ازدحام ولا سيما أن عمليات التفريغ تتم بشكل يومي لإجراء عمليات الطحن.


وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب بالحسكة حدد مطلع شهر حزيران القادم لافتتاح مركزي جرمز والثروة الحيوانية لتسويق الأقماح المنتجة خلال موسم 2019 الجاري.