لماذا نبكي عند تقطيع البصل ؟ وكيف نتجنب ذلك؟

على الرغم من فوائد البصل العظيمة واعتباره عنصر أساسي في طعامنا، إلا أن مشكلة البكاء عند تقطيع البصل تظل مشكلة مزعجة لنا بشدة خاصة لربات البيوت، فإن كنت تتساءلين عزيزتي القارئة لماذا نبكي عند تقطيع البصل ؟ تابعي معنا المقال التالي لتعرفي الإجابة.



لماذا نبكي عند تقطيع البصل ؟



عند تقطيعك للبصلة فأنت تقومين بتدمير الخلايا الموجودة فيها، مما يؤدي إلى إطلاقها إنزيمات تتفاعل مع سلفوكسيدات الحمض الأميني مسببا خروج مركب غازي وهو أوكسيد البروبان.



يتفاعل ذلك الغاز مع الماء الموجود في العين، وبذلك يحدث أن تطلق العين إشارات للمخ بوجود جسم غريب في العين، مما يسبب إطلاق العين للدموع لتطهيرها.



كيف تترجم العين تلك الإنزيمات ؟



يمكن للتفسير التالي أن يجيب على سؤالك عزيزتي لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟ ، فالذي يحدث أن النهايات العصبية في القرنية تستقبل غاز أوكسيد البروبان، والتي بدورها ترسل الإشارات إلى الجهاز العصبي الذي يترجمها كإحساس بالحرقة الذي يسبب بكاء العين.



كيف نتخلص من الدموع عند تقطيع البصل؟



حسنا الآن عرفنا إجابة سؤال لماذا نبكي عند تقطيع البصل ، لكن لتتخلصي من ذلك الشعور المزعج يمكن أن تستخدمي إحدى الطرق التالية للتخفيف من الدموع من خلال النصائح التالية:



1- سكين حاد

استخدمي سكين حاد فذلك يمنعك من تكسير خلايا البصلة، فهو يعمل على تقطيع البصلة بشكل أسرع بدلا من تدمير الخلايا بها، مما يطلق إنزيمات أقل والتي تسبب للدموع.



2- تبريد البصلة



يمكنك القيام بتبريد البصلة قبل تقطيعها لمدة 15 دقيقة في الفريزر سيفيد ذلك أيضا في تقليل الإنزيمات، كما يمكنك أيضا تركها بالثلاجة، لكن احرصي على ألا تبقى أكثر من 20 دقيقة، حتى لا تتسبب في تغيير رائحة الثلاجة والطعام بداخلها.



3- تقطيع البصلة تحت الماء



يساعد تقطيع البصل تحت الماء بامتصاص ذلك المركب الغازي المتسبب في دموع العين، وإن كانت عملية مزعجة لصعوبة التحكم بالبصلة أثناء التقطيع.



4- ارتداء النظارات



يمكن لارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة أن يحميك أيضا من إطلاق العين للدموع.



5- البخار



سيساعدك تقطيع البصلة بجوار بخار متصاعد على امتصاص الغاز الذي تطلقه بعيد عن عينيك.



6- التنفس من الفم



فالتنفس من فمك سيمنع أعصاب الشم لديك من استنشاق الغاز الذي تطلقه البصلة، وبذلك لا وجود للدموع، لكن لا تنسي وتقومي بالتنفس من أنفك مرة أخرى ستبكين مجددا.



7- حيل أخرى



- يمكنك أيضا أن تقومي بنقع البصلة في ماء مملح أو وضع القليل من الخل على لوح التقطيع سيساعدك ذلك في تقليل الدموع.



- تسخين البصل أيضا يفيد في إبطاء إطلاق الإنزيمات المسببة للدموع.



- تشغيل مروحة بجانبك أو أي تيار هواء سيساعدك في تقليل الدموع أيضا.



فوائد البصل



لايمكن أن نجعل بكائنا بسبب تقطيع البصل ينسينا العناصر الغذائية فيه أو فوائده للجسم كالتالي:



1- يحتوي البصل على كل من فيتامين C و G، النشا، والعديد من العناصر الغذائية.



2- يساعد البصل بما يحتويه من عناصر غذائية على مكافة البكتيريا والفطريات.



3- يساهم البصل في مكافحة سرطان الجلد والقولون والمعدة.



4- يعتبر البصل بمثابة مضاد طبيعي للحساسية والربو والالتهابات ومرض السكري أيضا.



5- يساهم البصل أيضا في التقليل من اضطرابات الأوعية القلبية وارتفاع الضغط في الدم و ارتفاع نسبة الدهون ومنع تراكم الصفائح الدموية.



6- يمنح البصل طعم مميز للطعام من خلال الزيوت المتطايرة التي يحتويها.



7- يساعد في التخلص من لسعات النحل من خلال وضع حلقة من البصل على مكان اللدغة.

8- كيف نتخلص من رائحة البصل



تحدث رائحة البصل القوية التي نشمها عند تقطيعه بسبب مادة الكبريت، ويمكن التخلص منها من خلال الآتي:



- يمكنك أن ترتدي قفازات لتضمن عدم وجود رائحة البصل في يديك.



- اغسلي يديك جيدا بالماء والصابون ثم قومي بتجفيف يديك جيدا بعد الانتهاء.



- يساهم زيت الزيتون أيضا في إزالة الرائحة، من خلال توزيعه وتركه لمدة 5 دقائق ثم غسله بالصابون والماء.



- استخدمي قشور الليمون فهي مطهر طبيعي للروائح.



- استخدمي الخل مع زيت الزيتون وتركه 5 دقائق ثم اغسلي يديك جيدا.



- من الضروري بعد غسل يديك بالصابون أن تستخدمي مرطب لمنع جفاف يديك.



- يمكنك فرك يديك بأشياء موجودة في مطبخك مصنوعة من الستانلس ستيل.



- استخدمي ملعقة أو أكثر من الملح وضعيه في راحة يدك وقمي بخلطه مع الماء البارد حتى تكون أشبه بالعجينة ثم قومي بفرك يديك ثم قومي بغسلها جيدا وتجفيفها.



- عصير الطماطم أيضا سيفيدك في إزالة رائحة البصل، قومي بوضع يديك في عصير الطماطم لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم قومي بغسل يديك بسائل التنظيف من خلال استخدام الماء البارد لشطفه.



- افركي يديك بزبدة الفول السوداني، ثم قومي بغسل يديك جيدا بالماء والصابون.



- قومي باستخدام معجون الأسنان لفرك يديك، سيساعدك على التخلص من الرائحة.



- قومي بتقشير برتقالة ثم قطيعها، ثم قومي بفرك قطع البرتقال في يديك للتخلص من الرائحة.



-استخدمي بن القهوة لتساعدك على التخلص من الرائحة.



- قومي بتغليف يديك بشريط لاصق لمدة نصف ساعة سيساعدك ذلك في التخلص من رائحة البصل في يديك أيضا.