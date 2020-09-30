للمرة الثانية خلال شهر.. العثور على طفل رضيع بالشارع

عثر أهالي في شارع “القامشلي” بمدينة “الحسكة”، أمس الثلاثاء، على جثة طفل رضيع موضوعة داخل كيس، بأحد عبارات الشارع، الذي يعتبر من أكثر الشوارع ازدحاماً في المدينة، وفق ما قاله الطبيب الشرعي “محمد سعيد شلاش”.



“شلاش”، أضاف في تصريحات أن «الكشف الطبي على جثة الطفل بيّن أنه مولود حديثاً، وتم تسليم جثته إلى المركز الطبي المحدث(مجمع اللؤلؤة الطبي) وسط المدينة لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة ودفن الجثة».



تعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال شهر بمدينة “الحسكة”، بحسب “شلاش”، مضيفاً أن أهالي حي “الحارة” العسكرية شرق المدينة عثروا على جثة رضيع مولود حديثاً، داخل حاوية قمامة في الـ3 من أيلول الجاري.



وتكررت حوادث العثور على أطفال رضع، سواء كانوا متوفين أو على قيد الحياة خلال العام الفائت والحالي، بينما من المرجح أن تكون الظروف المعيشية السيئة السبب الأبرز الذي يدفع الأهل للتخلي عن أطفالهم، إضافة لأسباب اجتماعية أخرى قد تتعلق بالعادات والأعراف، مع غياب التوعية الضرورية لكثير من النساء حول موضوع منع الحمل للعوائل التي لا ترغب بإنجاب المزيد من الأطفال.