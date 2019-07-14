لصوص من حماة و سلمية في قبضة العدالة
ادعى المواطن ( ق.أ ) لدى قسم شرطة المحطة بمدينة حماة بسرقة 3 ملايين ليرة من منزله أثناء غيابه عنه ومن دون خلع أو كسر، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات قبضت دورية من القسم على المدعو( ي.ك ).
وبيَّنَ مصدر في قيادة شرطة حماة أن المقبوض عليه اعترف بالتحقيق معه بأنه من خلال تردده المستمر على المدعي في محله الذي يبيع فيه أحذية غافله وحصل على نسخة مطابقة لمفتاح المنزل.
وأثناء تغيب المدعي عن منزله دخله وسرق 3 ملايين ليرة وأخفاها في منزله ضمن غطاء بلاستيكي معد لإخفاء التمديدات الصحية.
وقد تم استرداد المبلغ المسروق وتسليمه لصاحبه أصولاً، ونظم الضبط اللازم بحقه وسيتم تقديمه للقضاء المختص لينال جزاءه العادل.
وفي مدينة سلمية ادعى المواطن ( نزار.ر ) لدى مركز شرطة المدينة بسرقة مبالغ من منزله أثناء غيابه عن المنزل بطريقة الخلع والكسر.
وبعد المتابعة الدقيقة والتحري وجمع المعلومات قبض عناصر المركز على المدعوة ( م.م ).
وبيَّنَ المصدر ذاته أن المقبوض عليها اعترفت بالتحقيق معها بأنها استطاعت مغافلة المدعي نزار وأخذت نسخة عن مفتاح منزله بحكم عملها عنده كخادمة واستغلت غيابه عن المنزل وسرقت كيس نايلون يحتوي ( ٩٥٠ ) ألف ليرة من درج فاترينة خشبية بطريقة الخلع والكسر وإخفاء المبلغ بدمية أطفال في حديقة منزلها.
وأوضح المصدر أنه تم استرداد 820500 ليرة وتسليمها لصاحبها أصولاً ، ونظم الضبط اللازم بحقها وسيتم تقديمها للقضاء المختص لتنال جزاءها العادل.
المصدر: الوطن