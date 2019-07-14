لصوص من حماة و سلمية في قبضة العدالة

ادعى المواطن ( ق.أ ) لدى قسم شرطة المحطة بمدينة حماة بسرقة 3 ملايين ليرة ‏من منزله أثناء غيابه عنه ومن دون خلع أو كسر، ومن خلال البحث والتحري ‏وجمع المعلومات قبضت دورية من القسم على المدعو( ي.ك ). ‏



وبيَّنَ مصدر في قيادة شرطة حماة أن المقبوض عليه اعترف ‏بالتحقيق معه بأنه من خلال تردده المستمر على المدعي في محله الذي يبيع فيه ‏أحذية غافله وحصل على نسخة مطابقة لمفتاح المنزل. ‏



وأثناء تغيب المدعي عن منزله دخله وسرق 3 ملايين ليرة وأخفاها في منزله ‏ضمن غطاء بلاستيكي معد لإخفاء التمديدات الصحية. ‏



وقد تم استرداد المبلغ المسروق وتسليمه لصاحبه أصولاً، ونظم الضبط اللازم بحقه ‏وسيتم تقديمه للقضاء المختص لينال جزاءه العادل.‏



وفي مدينة سلمية ادعى المواطن ( نزار.ر ) لدى مركز شرطة المدينة بسرقة مبالغ ‏من منزله أثناء غيابه عن المنزل بطريقة الخلع والكسر.‏



وبعد المتابعة الدقيقة والتحري وجمع المعلومات قبض عناصر المركز على المدعوة ‏‏( م.م ). ‏



وبيَّنَ المصدر ذاته أن المقبوض عليها اعترفت بالتحقيق معها ‏بأنها استطاعت مغافلة المدعي نزار وأخذت نسخة عن مفتاح منزله بحكم عملها ‏عنده كخادمة واستغلت غيابه عن المنزل وسرقت كيس نايلون يحتوي ( ٩٥٠ ) ‏ألف ليرة من درج فاترينة خشبية بطريقة الخلع والكسر وإخفاء المبلغ بدمية أطفال ‏في حديقة منزلها. ‏



وأوضح المصدر أنه تم استرداد 820500 ليرة وتسليمها لصاحبها أصولاً ، ونظم ‏الضبط اللازم بحقها وسيتم تقديمها للقضاء المختص لتنال جزاءها العادل.‏



المصدر: الوطن