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لسرقة مبالغ مالية.. مجرم يكسر زجاج السيارات في شوارع العاصمة

 

تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعو (هـ . ر)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص متواري على ارتكاب عدة حوادث سرقة مبالغ مالية من ضمن سيارات مركونة في شوارع مدينة دمشق من خلال كسر زجاجها، والحوادث التي ارتكبها المذكور هي:

– سرقة مبلغ/ 300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( بروتون) في منطقة المزة.

– سرقة مبلغ / 2.500.000/ مليونين وخمسمائة ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( هونداي افانتي) في محلة مشروع دمر.

– سرقة مبلغ /250.000/مئتان وخمسون ألف ليرة سورية من سيارة نوعها (كيا سيراتو) في محلة مشروع دمر.

ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على شريكه المتواري، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

المصدر: وزارة الداخلية

 

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