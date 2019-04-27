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لحم الغنم ب 4200 والعجل 3800 والخضروات مغلفة...السورية للتجارة بحلة جديدة

أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس أحمد نجم أن إجراءات جديدة في آلية العمل المتبعة، منها تعبئة مختلف السلع والمواد بأنواع جيدة وبأسعار منافسة، وطرح الخضار والفواكه من الصنف الأول بطريقة التغليف التي تساهم بحفظ المادة لمدة أطول لجذب المستهلك.

وبين أن هذه الآلية مطبقة في عدد من صالات السورية للتجارة بدمشق، ويجري العمل حالياً على تطبيقها في بقية الصالات، مع وضع خطة لافتتاح صالات جديدة مختصة باللحوم وذلك ضمن استعدادات المؤسسة لشهر رمضان المبارك، حيث تقوم المؤسسة ببيع اللحوم بأسعار أقل من السوق فكيلو لحم الغنم 4200 ليرة وكيلو لحم العجل 3800 ليرة سورية تم طرحها في صالتين مختصتين بدمشق، إضافة إلى وجود اللحوم في مختلف الصالات تمهيداً لتعميم هذه التجربة تباعاً في صالات السورية للتجارة بالمحافظات.

وأشار إلى أن المواد والسلع الأساسية في المؤسسة تشهد وفرة واستقراراً في أسعارها، حيث لم يتم رفع سعر أي مادة، كما ستكون خلال شهر رمضان تشكيلة سلعية متنوعة منها الغذائية والمنظفات ومستلزمات منزلية إضافة لسلل غذائية خاصة بمستلزمات الشهر الفضيل، كما أن قرض الـ50ألف ليرة الخاص بالموظفين مستمر حتى نهاية شهر رمضان حيث يتم دفعه على 10أشهر دون فوائد ضمن إطار التدخل الإيجابي للمؤسسة، كما تم طرح مادة البطاطا بـ 300 ليرة للكيلو وبأقل من السوق.