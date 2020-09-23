إغلاق المدارس الحكومية في الحسكة: قسد تُصعّد حربها على التعليم
مجلس الوزراء يسمح بافتتاح صالات التعازي ويطالب بتسريع مسابقة التعاقد مع المسرحين
إيران: اتفقنا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي السوري وأعلناها للعالم
اشتباكات عنيفة بين الوحدات الكردية ومسلحي تركيا على محور ريف حلب الشمالي
لافروف: مخطئ من يقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تعوّل فقط على حل عسكري
تقرير أمريكي يكشف سيناريو العملية العسكرية في إدلب
اغتصاب ونهب وتطهير عرقي : الأمم المتحدة تكشف جرائم المجموعات المسلحة في سورية
روسيا وسورية: الفروق الدقيقة في علاقات الحلفاء
فصيل مسلح تابع للاحتلال التركي يقتل طفلاً بالرصاص في عفرين المحتلة
ماذا ينتظر السوريون من روسيا؟
اتفاقية التطبيع تهدد قناة السويس
الخارجية الروسية: تركيا تماطل بتنفيذ التزاماتها في إدلب
الصرّاف يستقبل السوريين: أهلاً بحاملي الدولارات
تباينات بين تركيا وروسيا بشأن إدلب: فشل اجتماعات أنقرة
وزير النفط: أزمة البنزين إلى انفراج ولن تزيد أسعاره... نطلب من المواطنين الصبر

لاجئ سوري يقتل زوجته بعد رؤيتها برفقة رجل آخر في ألمانيا

أفادت مصادر إعلامية ألمانية بأن لاجئًا سوريًّا في ألمانيا، قتل زوجته، وحاول قتل رجل آخر، بعدما وجده عندها في المنزل.

وذكرت وسائل الإعلام أن “الجريمة حصلت صباح الأحد، في مدينة “Rastatt” جنوب غرب ألمانيا”.
وتمت الجريمة بعد أن “دخل الزوج على زوجته والرجل الآخر ليقوم بمهاجمتهما بالسكين ويتمكن من قتلها، فيما لاذ شريكها بالفرار”.

وأشاروا إلى أن “القصة بدأت بين الرجل وزوجته قبل أسبوع، بحسب معارفهما، الذين قالوا بإن العلاقة كانت متوترة كثيرًا في الأسبوع الأخير بين الزوجين”.

إضافة إلى أن “الزوجة قدمت شكوى ضد زوجها عند الشرطة التي قررت إبعاد الزوج  وأخرجته من المنزل وحظرته من الاقتراب من المكان ، وقبل يوم واحد من مقتلها”.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن “الشرطة قامت بإلقاء القبض على الزوج القاتل بمحطة القطار في المدينة، واقتادته إلى السجن”.

تجدر الإشارة إلى أن دراسات حديثة في ألمانيا، أوضحت أن الطلاق والمشاكل الزوجية أصبحا ظاهرة ملموسة بين اللاجئين في ألمانيا، لا سيما السوريين منهم، والذين يبلغ عددهم أكثر من 800 ألف لاجئ.