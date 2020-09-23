لاجئ سوري يقتل زوجته بعد رؤيتها برفقة رجل آخر في ألمانيا

أفادت مصادر إعلامية ألمانية بأن لاجئًا سوريًّا في ألمانيا، قتل زوجته، وحاول قتل رجل آخر، بعدما وجده عندها في المنزل.



وذكرت وسائل الإعلام أن “الجريمة حصلت صباح الأحد، في مدينة “Rastatt” جنوب غرب ألمانيا”.

وتمت الجريمة بعد أن “دخل الزوج على زوجته والرجل الآخر ليقوم بمهاجمتهما بالسكين ويتمكن من قتلها، فيما لاذ شريكها بالفرار”.



وأشاروا إلى أن “القصة بدأت بين الرجل وزوجته قبل أسبوع، بحسب معارفهما، الذين قالوا بإن العلاقة كانت متوترة كثيرًا في الأسبوع الأخير بين الزوجين”.



إضافة إلى أن “الزوجة قدمت شكوى ضد زوجها عند الشرطة التي قررت إبعاد الزوج وأخرجته من المنزل وحظرته من الاقتراب من المكان ، وقبل يوم واحد من مقتلها”.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن “الشرطة قامت بإلقاء القبض على الزوج القاتل بمحطة القطار في المدينة، واقتادته إلى السجن”.



تجدر الإشارة إلى أن دراسات حديثة في ألمانيا، أوضحت أن الطلاق والمشاكل الزوجية أصبحا ظاهرة ملموسة بين اللاجئين في ألمانيا، لا سيما السوريين منهم، والذين يبلغ عددهم أكثر من 800 ألف لاجئ.