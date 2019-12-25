لأول مرة في تاريخها السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية

تستعد المملكة العربية السعودية لإقامة حفلات فنية في ليلة رأس السنة الميلادية 2020 وذلك للمرة الأولى في تاريخها.



وكشف حساب "بلاتينوم ليست" الخاص بالفعاليات الفنية في السعودية عبر "تويتر" عن تفاصيل الفعاليات المقررة يوم الـ 31 من ديسمبر.



وعلق على"البوستر": "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى".



ومن المقرر أن يحيي "محمد عبده" حفلا بالرياض هو الأول ضمن سهرات ليلة رأس السنة 2020 هناك، ويحمل الحفل الذي يأتي ضمن موسم الرياض عنوان "ليلة فنان العرب".



وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أنها ستكون ليلة لا مثيل لها في مشوار "أبو نورة" وحافلة بالمفاجآت.