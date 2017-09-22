كيفية تحويل الرسائل الصوتية في WhatsApp إلى نص كتابي

أصبح WhatsApp من أهم التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية الآن، حيث ينال تطبيق اهتمام ملايين مستخدمي الهواتف من حول العالم.

كما يعلم مستخدمي تطبيق WhatsApp أن للرسائل الصوتية مميزات كثيرة، مثل السهولة في إرسال خبر أو فكرة معينة عوضاً عن الكتابة التي تأخذ وقتاً أكبر من الرسائل الصوتية عند الإرسال.