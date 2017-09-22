كيفية تحويل الرسائل الصوتية في WhatsApp إلى نص كتابي
أصبح WhatsApp من أهم التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية الآن، حيث ينال تطبيق اهتمام ملايين مستخدمي الهواتف من حول العالم.
كما يعلم مستخدمي تطبيق WhatsApp أن للرسائل الصوتية مميزات كثيرة، مثل السهولة في إرسال خبر أو فكرة معينة عوضاً عن الكتابة التي تأخذ وقتاً أكبر من الرسائل الصوتية عند الإرسال.
ولكن أيضاً الرسائل الصوتية لا تكن مجدية في جميع الأوقات، حيث يحتاج المستخدم بعض الأحيان إلى القليل من الخصوصية، فيتجنب فتح هذه الرسائل خوفاً من سماع أحد رسالته.
وكان المستخدمين يواجهون هذه المشكلة لفترة طويلة إلى أن أتى تطبيق Audio to Text for WhatsApp الذي أصبح من خلال استخدامه تحويل الرسائل الصوتية المرسلة إليك إلى نص كتابي مفهوم، وذلك بعد أن تقوم بتحميله وتثبيته على جهازك، هذا يعني يمكنك قراءة ما تم إرساله إليك عبر الرسائل الصوتية، ومن المميز به أن متاح مجاناً دون الحاجة إلى دفع أي مقابل مادي.
كيفية تثبيت وتشغيل البرنامج على جهازك:
يمكنك تحميل التطبيق مجاناً من خلال App Store.
قبل الِبدأ بتحميل التطبيق تأكد أنه يوجد مساحة كافية في جهازك حيث مساحته 42.08 ميغابايت.
بعد أن يتم تحميل التطبيق قم بالسماح له للوصول إلى الرسائل الصوتية لتحويلها إلى نص كتابي.
عندما يتم إرسال لك رسالة صوتية قم بالضغط المستمر عليها، ثم قم باختيار forward.
بعد ذلك قم بمشاركتها مع التطبيق Audio to Text من هنا ستظهر لك الرسالة بشكل نصي بعد تحويل الصوت والكلمات إلى نص يمكنك قراءته بكل سهولة.
المصدر: تكنولوجيا نيوز
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