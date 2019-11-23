كيف تضمن اتصالا آمنا بالإنترنت؟

أصبحت مشكلات الأمان والخصوصية من أهم هواجس مستخدمي الإنترنت في السنوات الأخيرة، فما الخطوات التي يجب اتباعها لضمانة استخدام آمن للشبكة العنكبوتية؟



برامج مكافحة الفيروسات:



من أهم الأشياء التي يجب على مستخدمي الإنترنت والحواسب الاهتمام بها هي وجود برامج مكافحة الفيروسات في أجهزتهم، والحرص على تحديث تلك البرامج واختبار فعاليتها باستمرار عبر تحميل ملفات EICAR غير الضارة من حين إلى آخر في الأجهزة، والتي تتعرف عليها برامج الحماية وكأنها فيروسات.



التحقق من جدار الحماية Firewall:



يعتبر جدار الحماية Firewall في أنظمة الحواسب من أهم الأدوات التي تحافظ على أمان الأجهزة، وتمنع الهاكرز أو المتطفلين من الوصول إلى موقع المستخدم وعنوان الـ IP الخاص بجهازه.



وللتحقق من فاعلية جدار الحماية في أنظمة "ويندوز" على سبيل المثال يمكن الاستعانة بخدمات معينة مثل خدمات ShieldUp.



التحقق من بروتوكولات المواقع:



عند تحميل موقع ويب يستخدم بروتوكول HTTP فإن اتصالك بالموقع لا يكون مشفرا، أي أن أيّ شخص على الشبكة يمكنه الاطلاع على معلوماتك، أو حتى تعديل محتويات الموقع قبل أن يصل إليك، ولكن إذا كان الموقع يستخدم بروتوكول HTTPS سيكون اتصالك به مشفرا، ما يوفر حماية للبيانات الشخصية مثل كلمات المرور، أو بيانات البحث.



اعتماد خدمات VPN:



تتيح شبكات الاتصال الافتراضية VPN إمكانية تشفير البيانات الخاصة بالمستخدم، وخصوصا عند استعمال شبكات Wi-Fi العامة.



ويمكن الاستفادة من خدمات VPN عبر برامج وتطبيقات خاصة، أو الدخول إلى مواقع وصفحات الإنترنت بعد تفعيل هذه الميزة في بعض المتصفحات التي توفرها كمتصفح Opera الشهير.





المصدر: وكالات