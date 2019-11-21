كيف تتخلص من آثار المفروشات على السجاد والموكيت؟

مع بدء فصل الشتاء ومد السجاد والموكيت تتكرر مشكلة العلامات التي تتركها قطع الاثاث والمفروشات فوق السجادة والموكيت.



الأمر الذي قد يمنع سكان المنزل من تغيير مكان المفروشات طيلة الشتاء خوفا من عدم قدرتهم على إزالة هذه الآثار إلا ان التخلص من هذه العلامات يتم بطريقة سهلة ومواد بسيطة ومتوافرة في كل منزل.



ما تحتاج إليه هو عبارة عن قطع ثلج وفرشاة شعر أو أسنان. حيث تقوم بإزاحة الأثاث من مكانه ووضع قطع الثلج فوق علامات الأثاث وتنظرها حتى تذوب ثم تجف.



يجب بعدها أن تقوم بتمشيط السجاد او الموكيت في مكان علامة قطع الاثاث بلطف عكس اتجاه الوبر لتعود تماما خالية من أي أثر للمفروشات والأثاث.